Minhacienda prepara paquete de medidas para pymes por aumento del salario mínimo

El Gobierno Nacional avanza en un paquete de medidas para empresas, especialmente pequeñas y medianas (pymes), con el objetivo de facilitar el ajuste del incremento del 23,7% del salario mínimo y proteger el empleo formal.

El anuncio se produjo tras la reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que se evidenció una posición mayoritaria a favor de no modificar el aumento vigente, pese al reciente fallo del Concejo de Estado.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, indicó que modificar el incremento generaría incertidumbre en la economía y en el mercado laboral, dado que ya fue incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de los hogares.

“El salario vital es un derecho adquirido por los trabajadores. Reversarlo es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, afirmó el ministro al término de la mesa de concertación, al referirse a la discusión sobre la vigencia del aumento.

Crédito de fomento y financiamiento para pymes

En paralelo a la concertación sobre el salario mínimo, el jefe de la cartera de Hacienda anunció que trabaja en un conjunto de instrumentos de apoyo empresarial. Entre ellos se encuentra el fortalecimiento y la masificación del crédito de fomento a través de Bancóldex, con el fin de ampliar la liquidez y el acceso a capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas.

Además, se estudia la posibilidad de establecer mecanismos de inversión forzosa del sistema financiero que permitan expandir la oferta de financiamiento hacia el segmento empresarial más sensible al aumento de costos laborales.

Compensaciones y acompañamiento al empleo productivo

Durante la rueda de prensa, en la que también participó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se indicó que el Ejecutivo evalúa compensaciones orientadas al sostenimiento del empleo productivo. El enfoque está puesto en las pymes y en los sectores que puedan enfrentar mayores dificultades por el incremento del salario mínimo.

“Tenemos una especial preocupación con las pequeñas y medianas empresas; creemos que a ellas hay que darles una serie de medidas compensatorias que contribuyan a la absorción de este proceso del salario mínimo”, señaló Ávila.

El Gobierno prevé expedir en los próximos días el decreto correspondiente en cumplimiento del auto emitido por el Consejo de Estado y entregar la información económica solicitada por el alto tribunal. Asimismo, mantendrá abierta la mesa de trabajo con empresarios y trabajadores para avanzar en medidas complementarias dentro del proceso de concertación salarial.