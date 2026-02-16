CANAL RCN
Economía

Minhacienda prepara paquete de medidas para pymes por aumento del salario mínimo

Pequeñas y medianas empresas estarían en el centro de un nuevo esquema de apoyo.

Ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas
FOTO: @MinTrabajoCol

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
07:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional avanza en un paquete de medidas para empresas, especialmente pequeñas y medianas (pymes), con el objetivo de facilitar el ajuste del incremento del 23,7% del salario mínimo y proteger el empleo formal.

“Empresarios y sindicatos coinciden en mantener el incremento del salario mínimo": mintrabajo
RELACIONADO

“Empresarios y sindicatos coinciden en mantener el incremento del salario mínimo": mintrabajo

El anuncio se produjo tras la reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que se evidenció una posición mayoritaria a favor de no modificar el aumento vigente, pese al reciente fallo del Concejo de Estado.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, indicó que modificar el incremento generaría incertidumbre en la economía y en el mercado laboral, dado que ya fue incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de los hogares.

“El salario vital es un derecho adquirido por los trabajadores. Reversarlo es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, afirmó el ministro al término de la mesa de concertación, al referirse a la discusión sobre la vigencia del aumento.

Crédito de fomento y financiamiento para pymes

En paralelo a la concertación sobre el salario mínimo, el jefe de la cartera de Hacienda anunció que trabaja en un conjunto de instrumentos de apoyo empresarial. Entre ellos se encuentra el fortalecimiento y la masificación del crédito de fomento a través de Bancóldex, con el fin de ampliar la liquidez y el acceso a capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas.

Además, se estudia la posibilidad de establecer mecanismos de inversión forzosa del sistema financiero que permitan expandir la oferta de financiamiento hacia el segmento empresarial más sensible al aumento de costos laborales.

Compensaciones y acompañamiento al empleo productivo

Durante la rueda de prensa, en la que también participó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se indicó que el Ejecutivo evalúa compensaciones orientadas al sostenimiento del empleo productivo. El enfoque está puesto en las pymes y en los sectores que puedan enfrentar mayores dificultades por el incremento del salario mínimo.

Fenalco advierte sobre los riesgos de mantener un aumento del 23,7% en el salario mínimo: podrían perderse 700.000 empleos
RELACIONADO

Fenalco advierte sobre los riesgos de mantener un aumento del 23,7% en el salario mínimo: podrían perderse 700.000 empleos

“Tenemos una especial preocupación con las pequeñas y medianas empresas; creemos que a ellas hay que darles una serie de medidas compensatorias que contribuyan a la absorción de este proceso del salario mínimo”, señaló Ávila.

El Gobierno prevé expedir en los próximos días el decreto correspondiente en cumplimiento del auto emitido por el Consejo de Estado y entregar la información económica solicitada por el alto tribunal. Asimismo, mantendrá abierta la mesa de trabajo con empresarios y trabajadores para avanzar en medidas complementarias dentro del proceso de concertación salarial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

RUT

Estos son los casos únicos donde la DIAN le puede cancelar el RUT en 2026

Colpensiones

Colpensiones da aviso a colombianos con importante trámite que deben realizar en este 2026

Finanzas personales

Estratos en Colombia tendrán cambio clave: así sería el nuevo sistema

Otras Noticias

Yeison Jiménez

"Fue complicado": amigo de Yeison Jiménez confesó que estuvo al borde de otro accidente aéreo el mismo 10 de enero

El colega de Yeison Jiménez contó que la aeronave en la que iba tuvo que regresar a la pista de emergencia.

Elecciones en Colombia

¿Cuáles son los partidos que más testigos electorales han postulado a las elecciones del 8 de marzo?

De momento, 4.900 mesas de votación cuentan con testigos postulados, a través de la plataforma dispuesta por la máxima autoridad electoral.

Carnaval de Barranquilla

Impensado para muchos: Bayern Múnich se sumó al Carnaval de Barranquilla desde Alemania

Estados Unidos

VIDEO | Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island: hay muertos y heridos

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena