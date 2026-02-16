Fracturas en Partido Oxígeno, Nuevo Liberalismo y Cambio Radical, a semanas de las elecciones

A pocas semanas de las elecciones legislativas, tres colectividades enfrentan tensiones internas que podrían incidir en su desempeño en las urnas: el Partido Oxígeno, el Nuevo Liberalismo y Cambio Radical.

Las renuncias, los señalamientos cruzados y las diferencias estratégicas evidencian un momento de fractura en estructuras partidistas que buscan consolidarse en medio de un escenario político altamente competitivo.

¿Se ahogan en Oxígeno?

En el caso del Partido Oxígeno, la crisis se agudizó con la renuncia de Sofía Gaviria, quien encabezaba la lista al Congreso. Su salida se produjo tras duras acusaciones públicas en las que denunció persecución y falta de garantías dentro de la colectividad.

Gaviria aseguró que al interior del partido existía una especie de “caudillismo” alrededor de Ingrid Betancourt, figura central y referente de la organización.

La respuesta de Betancourt fue contundente. Señaló que Gaviria no comprendió la disciplina interna del partido, y la acusó de haber amenazado y chantajeado a otros candidatos, además de protagonizar presuntos episodios de malos tratos.

Con la salida de siete aspirantes —incluidas Sofía Gaviria y Beatriz Uribe— el Partido Oxígeno enfrenta una reconfiguración significativa de su lista, aunque Betancourt sostuvo en la Mesa Ancha de Noticias RCN que la situación representa “una bocanada de aire” más que un debilitamiento estructural.

Tensiones en el Nuevo Liberalismo por la representación de Bogotá

En el Nuevo Liberalismo, las diferencias no han escalado al nivel de ruptura, pero sí han generado incomodidad evidente. La representante Julia Miranda, quien aspira a repetir su curul por Bogotá, expresó malestar frente a una publicación de su copartidario José David Castellanos, también candidato en la misma lista.

Castellanos afirmó que es momento de que llegue al Congreso alguien que “hable por Bogotá”, argumentando que se han dejado de lado proyectos estratégicos para el desarrollo de la capital.

La declaración fue interpretada por Miranda como un desconocimiento a su gestión, especialmente porque, según ha señalado, logró impulsar una bancada interpartidista en favor de la ciudad. Fuentes políticas indican que la representante se sintió ninguneada y sorprendida por el tono del mensaje, considerando que provino de un integrante de su misma colectividad.

Cambio Radical y la incertidumbre sobre apoyos y candidaturas

En Cambio Radical, el pulso interno quedó en evidencia tras la aparición de una valla del senador Carlos Fernando Motta junto a los perfiles de Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. Aunque la imagen incluyó al líder natural del partido, aún no es oficial que Abelardo sea el candidato de la colectividad.

La señal política fue interpretada por varios dirigentes como un “freno de mano” frente a la falta de definiciones claras. Algunos sectores venían promoviendo la participación en La Gran Consulta interpartidista del 8 de marzo y respaldaban figuras como Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Sin embargo, la nueva imagen pública generó dudas estratégicas sobre el rumbo del partido y los eventuales apoyos.