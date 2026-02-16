CANAL RCN
Colombia Video

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas

Los restos fueron encontrados cerca de una planta de tratamiento de agua en el oriente de la capital vallecaucana.

Valentina Bernal

febrero 16 de 2026
07:16 p. m.
En las últimas horas, fueron encontradas dos extremidades humanas en el oriente de la capital del Valle del Cauca, cerca de una planta de tratamiento de agua.

El descubrimiento se suma a otro caso registrado apenas la semana pasada, el jueves, cuando también fueron halladas extremidades humanas en el sector del CAM, el Centro Administrativo Municipal, a la orilla del río Cali.

En ese episodio, los restos estaban dentro de una maleta; en el hecho más reciente, fueron abandonados en bolsas negras.

¿Qué se sabe de las cabezas humanas halladas en bolsas plásticas en Cali?

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Cali.

El comandante de la institución se encuentra encargado, luego de que la Presidencia de la República llamara a calificar servicios al anterior comandante la semana pasada. Tampoco se ha referido públicamente el secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad.

Sin embargo, el personero de Cali, a través de su cuenta en redes sociales, señaló que es urgente determinar la procedencia de las víctimas y establecer quiénes serían los responsables de estos hechos que están generando terror con la aparición de extremidades humanas.

Desde la Personería advirtieron que la situación recuerda los momentos más violentos vividos en Buenaventura y alertaron sobre la necesidad de evitar que ese tipo de escenarios se trasladen a la capital vallecaucana.

Otros restos humanos ya habían sido hallados en Cali

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la identidad de las dos nuevas víctimas y esclarecer los hechos. En el caso ocurrido la semana anterior, según la versión de las autoridades, la víctima al parecer tenía antecedentes.

No obstante, la comunidad exige respuestas claras y acciones conjuntas entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana que permitan devolver la tranquilidad.

