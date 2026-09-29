Albergue de animales en Armenia, afectado por el terremoto, se inundó tras las fuertes lluvias

La Fundación Kenovy se encuentra en estado de emergencia tras las más recientes inundaciones que se han presentado en el departamento y las graves afectaciones en la infraestructura de su refugio tras el contundente terremoto del pasado 10 de agosto.

Ante la condición en la que se encuentra el albergue, trabajadores de la fundación han hecho un llamado de emergencia para lograr recibir ayudas y reubicar a los animales que se encuentran en riesgo.

Fundación Kenovy en búsqueda de ayudas

El terremoto, de magnitud 7,4, también afectó a cientos de albergues, refugios y fundaciones animalistas en todo el país. La Fundación Kenovy fue una de las más afectados durante el sismo, pues parte de la estructura, en la que se encontraban los rescatados, colapsó por completo.

Pese a que el albergue ha logrado recibir ayudas para recolectar alimento para todos los animales, actualmente la infraestructura del predio se encuentra afectado. Por esto, varios de los rescatados han tenido que ser reubicados en nuevos espacios.

Pese a los esfuerzos por lograr reconstruir las instalaciones del predio afectado, ahora las fuertes lluvias han inundado gran parte del establecimiento al ingresar a zonas en donde se encontraban los peludos.

La Fundación Kenovy no solo alberga perros y gatos, sino que también protegen cerdos, caballos, aves, entre otras especies. En las imágenes, compartidas en horas recientes, se observan a varios de los trabajadores sacando las amplias cantidades de agua que incluso llegaron hasta donde se encontraban almacenados los bultos de alimento.

Pese a que algunos de los animales se han visto corriendo entre las aguas, la fundación dio a conocer que varios de los medicamentos y demás alimentos se dañaron por cuenta del exceso de agua que reposa allí.

“Cuando creíamos que ya habíamos vivido lo peor, llegó el agua. El terremoto nos arrebató gran parte de nuestro hogar. Hoy, mientras todavía intentamos levantarnos, las inundaciones vuelven a golpearnos. Perdimos alimento, medicamentos, camas y cobijas que eran indispensables para nuestros animales. Todo se mojó y hoy nuestra prioridad es reubicarlos y llevar a nuestros animales a un lugar seguro”, afirmó la fundación en sus redes sociales.

RELACIONADO Corte Constitucional elimina excepción que permitía uso de animales para turismo en vehículos de tracción

¿Qué requiere la Fundación Kenovy?

Según la más reciente publicación, parte del alimento para los animales, como perros, gatos, caballos y cerdos, sufrió daños. Así mismo, los insumos del quirófano, colchones de descanso tanto de los animales como de los trabajadores se vieron afectados.

Los interesados en ayudar a la Fundación Kenovy podrán hacerlo al ingresar a sus redes sociales oficiales en donde se encuentran los canales para hacer donaciones. Así mismo, allí se encuentran las respectivas líneas de contacto para tener comunicación directa con los trabajadores de la fundación.