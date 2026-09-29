CANAL RCN
Colombia

Albergue de animales en Armenia, afectado por el terremoto, se inundó tras las fuertes lluvias

Más de 300 animales se encuentran en riesgo tras las más recientes inundaciones que afectaron al refugio.

Foto: IG @fundacionkenovycolombia
Foto: IG @fundacionkenovycolombia

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
12:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fundación Kenovy se encuentra en estado de emergencia tras las más recientes inundaciones que se han presentado en el departamento y las graves afectaciones en la infraestructura de su refugio tras el contundente terremoto del pasado 10 de agosto.

Ante la condición en la que se encuentra el albergue, trabajadores de la fundación han hecho un llamado de emergencia para lograr recibir ayudas y reubicar a los animales que se encuentran en riesgo.

¿Qué pasó con los gatos negros hallados en el Cementerio Central?: el IDPYBA se pronunció
RELACIONADO

¿Qué pasó con los gatos negros hallados en el Cementerio Central?: el IDPYBA se pronunció

Fundación Kenovy en búsqueda de ayudas

El terremoto, de magnitud 7,4, también afectó a cientos de albergues, refugios y fundaciones animalistas en todo el país. La Fundación Kenovy fue una de las más afectados durante el sismo, pues parte de la estructura, en la que se encontraban los rescatados, colapsó por completo.

Pese a que el albergue ha logrado recibir ayudas para recolectar alimento para todos los animales, actualmente la infraestructura del predio se encuentra afectado. Por esto, varios de los rescatados han tenido que ser reubicados en nuevos espacios.

Pese a los esfuerzos por lograr reconstruir las instalaciones del predio afectado, ahora las fuertes lluvias han inundado gran parte del establecimiento al ingresar a zonas en donde se encontraban los peludos.

La Fundación Kenovy no solo alberga perros y gatos, sino que también protegen cerdos, caballos, aves, entre otras especies. En las imágenes, compartidas en horas recientes, se observan a varios de los trabajadores sacando las amplias cantidades de agua que incluso llegaron hasta donde se encontraban almacenados los bultos de alimento.

Pese a que algunos de los animales se han visto corriendo entre las aguas, la fundación dio a conocer que varios de los medicamentos y demás alimentos se dañaron por cuenta del exceso de agua que reposa allí.

“Cuando creíamos que ya habíamos vivido lo peor, llegó el agua. El terremoto nos arrebató gran parte de nuestro hogar. Hoy, mientras todavía intentamos levantarnos, las inundaciones vuelven a golpearnos. Perdimos alimento, medicamentos, camas y cobijas que eran indispensables para nuestros animales. Todo se mojó y hoy nuestra prioridad es reubicarlos y llevar a nuestros animales a un lugar seguro”, afirmó la fundación en sus redes sociales.

Corte Constitucional elimina excepción que permitía uso de animales para turismo en vehículos de tracción
RELACIONADO

Corte Constitucional elimina excepción que permitía uso de animales para turismo en vehículos de tracción

¿Qué requiere la Fundación Kenovy?

Según la más reciente publicación, parte del alimento para los animales, como perros, gatos, caballos y cerdos, sufrió daños. Así mismo, los insumos del quirófano, colchones de descanso tanto de los animales como de los trabajadores se vieron afectados.

Los interesados en ayudar a la Fundación Kenovy podrán hacerlo al ingresar a sus redes sociales oficiales en donde se encuentran los canales para hacer donaciones. Así mismo, allí se encuentran las respectivas líneas de contacto para tener comunicación directa con los trabajadores de la fundación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

PAE

Contraloría alertó graves irregularidades en el PAE: más de $39.000 millones comprometidos

Bogotá

Riña en estación de Transmilenio terminó con dos heridos y el piso cubierto de sangre

Bogotá

Reforma tributaria en Bogotá: secretaria de Hacienda explica cómo se implementará

Otras Noticias

Bogotá

Colombia Fintech advierte impacto en crédito e inversión tras aprobación de reforma tributaria en Bogotá

Durante una entrevista con Noticias RCN, Santos aseguró que la decisión envía un mensaje negativo a los inversionistas y a las empresas de base tecnológica.

El Salvador

"Nos tendrían que echar a todos mañana": Bolillo Gómez después de perder 6-0 con su selección

El 'Bolillo' Gómez acumula 15 derrotas en 25 partidos dirigidos con la selección de El Salvador sumando amistosos y oficiales.

Independiente Santa Fe

Esposa de exjugador de Santa Fe contó qué pasa con la intimidad antes de un partido

Comercio

Así actúa el cerebro cuando el consumidor decide que debe comprar algo

Estados Unidos

Pasó 40 años en el corredor de la muerte en EE. UU. y descubrieron que su ADN no estaba en el crimen