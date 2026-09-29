Riña en estación de Transmilenio terminó con dos heridos y el piso cubierto de sangre

Humberto 'Papo' Amín, presidente del Concejo de Bogotá denunció un lamentable hecho en su cuenta oficial de X. En su perfil, el funcionario compartió detalles de un hecho que se habría registrado en una estación de Transmilenio.

Según Amín, todo corresponde a un escenario de “terror” que dejó el piso de la estación completamente lleno de sangre. Al parecer, durante la mañana de este martes 29 de septiembre se habría registrado una riña entre dos vendedores ambulantes.

Grave riña en estación de Transmilenio dejó dos heridos

Lo delicado el caso es que dos personas resultaron heridas. Hasta el momento las autoridades no han brindado detalles e información al respecto.

Las imágenes y videos compartidos por el presidente del Concejo de Bogotá dejan ver el piso lleno de sangre mientras los transeúntes, esperan la llega de los articulados.

Al mismo tiempo, se logra ver a uniformados de la Policía Nacional intentando retirar del lugar, al parecer, a uno de los implicados.

Asesinan a vigilante de Transmilenio

Este tipo de escenarios se registran día a día en la capital. Hace algunos días, una situación similar se presentó en la estación Terreros de Soacha.

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Allí, un vigilante de 27 años identificado como Cristian David Garzón fue atacado por un sujeto con arma blanca. Todo inició por un altercado luego de que la Policía Nacional retirara de la estación a dos personas que tenían en su poder elementos cortopunzantes y que pretendían ingresar al articulado sin pagar el respectivo cobro obligatorio.

Luego de esto, uno de los sujetos regresó a la estación y en un tono violento atacó, en el tórax, al guarda de seguridad. De inmediato y auxiliado por sus compañeros, Garzón fue trasladado a un centro asistencial cerca de la zona, pero desafortunadamente perdió la vida.