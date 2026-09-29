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Contraloría alertó graves irregularidades en el PAE: más de $39.000 millones comprometidos

Auditorías a 32 entidades territoriales revelarían sobrecostos, deficiencias técnicas e incumplimientos en los recursos de alimentación.

Contraloría alertó graves irregularidades en el PAE: más de $39.000 millones comprometidos
Foto: diseñada por Magnific

Yhonay Díaz

septiembre 29 de 2026
12:09 p. m.
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Los resultados de 32 auditorías de cumplimiento en entidades territoriales certificadas permitieron que la Contraloría hallara irregularidades por $39.139 millones en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2025.

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El ente de control advirtió, además, sobre riesgos que podrían afectar la continuidad del programa en 2026, que podría dejar sin alimentación a 600.000 estudiantes.

La Contraloría advierte sobre la no continuidad y posible afectación de 600.000 estudiantes en 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) ante contratos que han finalizado o están próximos a finalizar.

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Los graves hallazgos en los recursos del PAE

Las auditorías realizadas sobre los recursos del Presupuesto General destinados al PAE en 2025, identificaron 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia penal, cinco se determinaron para indagación preliminar y 41 presentan incidencia fiscal por los $39.139 millones mencionados.

El análisis de los resultados fiscales revela que el 60% de las irregularidades se encuentra asociado a falencias en la ejecución contractual, correspondientes a debilidades en la planeación, información, supervisión y control.

El 30% corresponde a sobrecostos en pagos de manipuladoras de alimentos y en raciones alimentarias, mientras que el 10% restante se relaciona con mayores valores pagados.

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Miles de estudiantes podrían quedarse sin PAE

La Contraloría advirtió sobre un riesgo inminente que afectaría la continuidad del programa de alimentación en 13 ETC, donde aproximadamente 600.000 estudiantes podrían quedar sin el servicio ante contratos que han finalizado o están próximos a finalizar, sin evidenciarse procesos contractuales en curso o disponibilidad de recursos en 2026 para continuar con la prestación del PAE.

La situación se agrava considerando que Colombia aún no alcanza la cobertura universal del programa alimentario. Según información oficial del PAE, la cobertura para 2026 es del 87%, lo que significa que cerca de 1 millón de estudiantes en el país todavía no reciben alimentación escolar en sus entornos educativos.

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