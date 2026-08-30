Fundador de DMG, David Murcia, fue trasladado a la cárcel Palogordo de Girón

A la lista de reclusos trasladados durante el primer mes de la administración De la Espriella se suma el nombre de David Murcia Guzmán, el fundador de DMG que, por delitos relacionados con la captación ilegal de dineros y el lavado de activos, fue sentenciado a 22 años de prisión.

Murcia Guzmán, quien pasó varios años preso en los Estados Unidos, llegó en la tarde del sábado, 29 de agosto, a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad Palogordo, de Girón.

Proveniente de la Cárcel La Picota, en Bogotá, este noticiero conoció que Murcia podría ser ubicado en el pabellón 7, 8 o 9, para internos de nivel 1, bajo estrictas medidas de seguridad.

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Traslados durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella:

No habiendo pasado 24 horas de su llegada al cargo, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que 117 presos de la cárcel La Paz, de Itagüí, serían trasladados para evitar que siguieran “delinquiendo” desde las cárceles.

Según comentó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, ordenó “su traslado inmediato a establecimientos de máxima seguridad, donde perderán los privilegios y no podrán continuar dirigiendo actividades criminales”.

Otros 20 reclusos fueron trasladados a Bogotá desde Barranquilla:

Días antes a conocerse el traslado de Murcia, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó “el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”.

Según comentó, diez se encontraban detenidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla y otros, en estaciones de Policía.

Sin embargo, debido a su papel en organizaciones como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, el traslado se realizó “bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados”. Se espera que, en los próximos días, se decida el establecimiento penitenciario al que llegarán.