Pateó y golpeó con una piedra a mascota que perdió la vida en El Banco, Magdalena

Hay indignación en el municipio de El Tambo, Magdalena, por la brutal agresión de un hombre contra una perrita de raza pequeña, que le ladró, mientras caminaban por un sector residencial.

Según quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad, el hombre decidió apartarla de una patada y, no contento, tomó una piedra de un jardín vecino y se la lanzó.

La perrita cayó al lado de un arbusto, ubicado enfrente de su casa, en el que su dueña la encontró minutos después, ya sin vida.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el ataque?

El ataque ocurrió en la tarde del sábado, 29 de agosto, cuando la propietaria de la mascota adelantaba labores de rescate y cuidado de animales, a las que suele dedicar buena parte de su tiempo.

Según versiones preliminares, el agresor sería habitante del sector; lo que llevó a la comunidad a elevar una solicitud a las autoridades municipales para identificarlo, cuanto antes, y adelantar las acciones a las que haya lugar.

La Ley Ángel endureció las penas contra el maltrato animal en el país:

La Ley Ángel o Ley 2455 de 2025 modificó el Código Penal endureciendo las sanciones en contra de agresores y asesinos de animales.

Según la normativa vigente, “el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses”. Además, tendrá que pagar una “multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Pero no es todo, la Policía podrá tomar al animal víctima de maltrato en custodia para garantizar su seguridad y el agresor se enfrentará a una inhabilidad de dos a cinco años para la tenencia de animales o realizar actividades comerciales relacionadas con ellos.