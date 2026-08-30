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Conmoción: murió reconocida y destacada actriz colombiana

El Ministerio de Cultura emitió un sentido mensaje tras la confirmación del fallecimiento.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
10:46 a. m.
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En la industria teatral de Colombia hay un profundo luto debido a que falleció una de sus pioneras.

Lucy Bolaños, que no solo se destacó como actriz, sino también como directora y dramaturga, murió a sus 78 años, en Cali.

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Su deceso fue confirmado por el Teatro La Máscara, del cual ella fue cofundadora.

El Teatro La Máscara lamentó la muerte de Lucy Bolaños, la reconocida actriz de Colombia

En sus redes sociales, el Teatro La Máscara destacó la calidad profesional y humana de Lucy Bolaños, y reveló la fecha de las exequias.

"Lucy madre, Lucy abuela, Lucy hija, Lucy hermana y siempre gran amiga, partiste en paz, abrazada y rodeada de amor. Hoy y siempre honramos la grandeza de tu legado que vive presente en cada uno de nosotros", se inició escribiendo.

"Acompáñennos a despedirla aquí en su casa, el Teatro La Máscara. La velación es el sábado 29 de agosto, desde las 10:00 de la mañana, y las exequias el domingo 30 de agosto, a las 11:00 de la mañana, en el Cementerio Metropolitano del Norte", se añadió.

El Ministerio de Cultura también lamentó la muerte de la actriz Lucy Bolaños

Después del mensaje del Teatro La Máscara, el Ministerio de Cultura también emitió un sentido pronunciamiento en sus redes sociales.

"Hoy despedimos a Lucy Bolaños Díaz, actriz, directora teatral, dramaturga, maestra del Teatro Experimental de Cali y cofundadora del Teatro La Máscara, quien dedicó 50 años de su vida a este oficio", se planteó.

"Desde el Ministerio de la Cultura extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad teatral", se concluyó.

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A lo largo de su trayectoria, Lucy Bolaños recurrió al teatro para visibilizar temas como la desigualdad social, la violencia contra las mujeres y el aborto.

Fue así como, a raíz de la magistralidad de sus interpretaciones, obtuvo la Medalla al Mérito Artístico y Cultural en 1993 y la Gran Orden del Ministerio de Cultura en 1998.

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