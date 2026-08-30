Emiliano 'Dibu' Martínez tiene nuevo equipo: es uno de los más importantes de Inglaterra

En la mañana de este domingo 30 de agosto de 2026, se conoció que Emiliano 'Dibu' Martínez, el arquero titular de la Selección Argentina, no seguiría en el Aston Villa.

El Chelsea, el club dos veces campeón de la Champions League, lo anunció en sus redes sociales como su nuevo refuerzo e, incluso, lo alineó como titular para enfrentar al Brighton en el estadio Stamford Bridge.

Así fue como Chelsea anunció a Emiliano 'Dibu' Martínez como su nuevo arquero

Sobre las 3:00 de la mañana de este domingo (hora de Colombia), Chelsea publicó un video en el que 'Dibu' Martínez se describió como un guardameta líder, valiente y nacido para ganar.

Además, posteriormente, el club publicó una foto del argentino vistiendo sus colores y escribió la siguiente descripción:

Emiliano es azul.

Mientras tanto, también en sus redes sociales, el Aston Villa también confirmó la transferencia.

"Aston Villa puede confirmar que Emi Martínez ha completado una transferencia permanente al Chelsea. Emi se unió al club procedente del Arsenal en 2020 y ha tenido una presencia dominante en la portería durante todo su tiempo en el club, culminando con su ayuda para ganar la UEFA Europa League en mayo", se detalló.

"Consiguió sus primeras convocatorias internacionales mientras estaba en Aston Villa y luego ganó dos títulos de la Copa América y una Copa Mundial de la FIFA con Argentina. Con sus actuaciones estelares y su naturaleza competitiva contagiosa, Emi siempre será recordado por su papel en nuestro reciente viaje y éxito", se añadió.

Estas fueron las primeras palabras de Emiliano 'Dibu' Martínez como arquero del Chelsea

Después de la presentación, el Chelsea publicó las primeras impresiones del arquero titular de la Selección Argentina.

"Es increíble, son días maravillosos y, obviamente, todo pasó muy rápido, pero ahora estoy encantado de estar en este club de fútbol", dijo.

"He estado en Inglaterra desde los 16 o 17 años y jugar en el Chelsea es un sueño para mí", concluyó.