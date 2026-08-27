Cambios en las direcciones y subdirecciones de las cárceles: llegarían exmilitares y expolicías

El gobierno de Abelardo de la Espriella haría cambios clave en las cárceles. Noticias RCN conoció en primicia que a las direcciones y subdirecciones llegarían militares y policías retirados.

Por lo tanto, el cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) dejaría de ocupar estos cargos, sino que tendría otras funciones.

Expolicías y exmilitares tomarían la dirección

La decisión contempla entonces que los policías y militares retirados serán autoridades en las cárceles. Estos nuevos funcionarios ya estarían realizando un curso de administración penitenciaria para asumir la responsabilidad.

Esta medida responde a los recientes escándalos de corrupción que han afectado al sistema penitenciario. Si bien se ha aclarado que no todos los funcionarios del Inpec han estado involucrados en actos irregulares, existe una percepción de corrupción al interior de la entidad.

Noticias RCN ha seguido de cerca uno de los escándalos más grandes, el de la cárcel de Itagüí. En este centro estaban recluidos varios de los cabecillas de las estructuras que por años sembraron terror en Antioquia.

¿En qué va el escándalo de la cárcel de Itagüí?

Después de conocer que los reclusos costearon una millonaria parranda vallenata, este medio fue revelando más hechos irregularidades que dejaron en el ojo de la controversia a la entidad.

Por un lado, se supo que los cabecillas estuvieron realizando adecuaciones adentro de las celdas para vivir con las comodidades que quisieran. A esto se suman las inconsistencias en ciertos traslados, con información que desaparecía del sistema.

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La última revelación fue la directiva del Inpec en la que se ordenaron condiciones especiales para los criminales. El documento cuenta con la firma del coronel Rolando Ramírez, quien tenía en su poder la autorización de los beneficios.

Como los cabecillas hacían parte de las mesas de diálogo del gobierno Petro, se les concedieron comodidades, tales como una sala exclusiva para reunirse con delegados, reuniones hasta altas horas de la noche, visitas familiares diferenciadas y comida preparada desde afuera.