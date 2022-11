¿Hidroituango en veremos? Gerente de EPM no llegó a reunión con la Asamblea de Antioquia

Continúa la expectativa por lo que pueda suceder con Hidroituango y la puesta en marcha de las turbinas 1 y 2, que tendrían plazo para encenderse hasta el próximo 30 de noviembre, tal como fue fijado con anterioridad.

Sin embargo, una nueva polémica se suscitó este martes, luego de que Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, no llegó al debate de control político citado por la Asamblea de Antioquia para hablar sobre los plazos para la puesta en marcha de la hidroeléctrica.

Los ánimos de la Asamblea se caldearon debido a la inasistencia del gerente, quien envió una carta cuestionando la competencia de la mesa para someter a EPM a un ejercicio de control.

Me permito manifestarles que siendo EPM una entidad descentralizada del Distrito de Medellín y no una del Departamento, no se encuentra dentro de los supuestos previstos para el ejercicio de control político por parte de la Asamblea (...). En consecuencia, no es posible nuestra asistencia a la sesión convocada.