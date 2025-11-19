Denuncian secuestro del hijo de Giovanny Ayala en Cauca

En la mañana de este 19 de noviembre de 2025, el Gaula confirmó el secuestro de Miguel Ángel Ayala Galeano, el hijo de Giovanny Ayala, el reconocido cantante de música popular.

Miguel Ayala, que también es cantautor y tiene 21 años, fue visto por última vez en la vereda El Túnel, municipio de Cajibío.

Además, se conoció que durante el fin de semana festivo estuvo en Popayán, aunque, por ahora, se desconoce si visitó ese lugar por motivos laborales u por otra razón.

¿Cómo habría sido el secuestro de Miguel Ángel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Miguel Ángel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala, iba en una camioneta Hyundai Tucson, en la vía hacia el Aeropuerto de Palmira, y estaba en compañía de un integrante de su equipo de trabajo.

Sin embargo, presuntamente, al igual que ocurrió con el senador Temístocles Ortega en la vía Panamericana entre Popayán y Piendamó, habría caído en un retén ilegal.

Además, al parecer, un testigo habría manifestado que Miguel Ángel Ayala y su compañero de trabajo habrían sido retenidos para robarles la camioneta.

Todo parece indicar que al hijo de Giovanny Ayala y a su acompañante lo interceptaron dos vehículos con varios hombres armados, quienes se los llevaron hacia un rumbo que sigue siendo desconocido.

En medio de esta coyuntura, el Gaula ha precisado que en esa zona hay presencia de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

¿Giovanny Ayala se ha pronunciado tras el secuestro de su hijo Miguel Ángel Ayala?

Por ahora, en la mañana de este 19 de noviembre de 2025, Giovanny Ayala no ha emitido ningún pronunciamiento relacionado con el secuestro de su hijo.

Sin embargo, tras la confirmación de lo ocurrido, el Gaula, justo a esta hora, está llevando a cabo una operación candado en la zona con el fin de dar con el paradero del joven artista.