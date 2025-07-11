CANAL RCN
Colombia Video

Giovanny Ayala ofrece millonaria recompensa para encontrar al responsable de mortal golpiza a un perro en Sonsón

El artista de música popular se mostró indignado por el caso de maltrato animal ocurrido en Antioquia y ofreció una recompensa para dar con su paradero.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
05:25 p. m.
El reciente caso de maltrato animal que conmocionó a Colombia sigue generando reacciones de rechazo e indignación. Tras difundirse las imágenes del brutal ataque que le costó la vida a un perro en Sonsón, Antioquia, las autoridades anunciaron una recompensa para dar con el paradero del presunto agresor.

Mientras tanto, el cantante de música popular Giovanny Ayala decidió aportar de forma personal una suma de dinero para reforzar la búsqueda del responsable, instando a sus seguidores a denunciar ante las autoridades si tienen información al respecto.

A través de una publicación en Instagram, el artista expresó su profundo repudio ante los hechos y pidió a la ciudadanía unirse para identificar al agresor.

“Esta persona no es un ser humano, es una bestia; es una persona que no tiene corazón, no tiene humanidad”, manifestó Ayala, quien confirmó que está ofreciendo $30 millones de pesos para apoyar la recompensa estatal.

La persona que mire a esta cosa denúnciela, no hay un espacio en la tierra para que se esconda, no señor, vamos a denunciarlo. (...) Hay $30 millones de pesos, porque esta persona no puede pasar así...

Autoridades ofrecen recompensa por el responsable del ataque

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que la administración departamental ofrece hasta $50 millones de pesos por información que permita ubicar al responsable del ataque. El hecho ha sido calificado como uno de los casos más estremecedores de maltrato animal en los últimos años.

“Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto. Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”, señaló Rendón.

El responsable se entregó a las autoridades

De acuerdo a lo informado por el Sonsón, Juan Diego Zuluaga, el autor del caso de maltrato animal se entregó a las autoridades en la tarde de este 7 de noviembre.

Indicó que se está trabajando en coordinación con Fiscalía y Policía para coordinar la entrega de esta persona para que sea dispuesta ante las autoridades competentes y se pueda llevar a cabo su judicialización.

