Gobernación del Valle del Cauca ofrece millonaria recompensa por asesinato del director de la Dian en Tuluá

Un grupo especial de por lo menos 20 investigadores se desplazó al municipio para adelantar las labores pertinentes y dar con el paradero de los responsables.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
11:48 a. m.
Las autoridades del Valle del Cauca intensificaron las investigaciones para esclarecer el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá, quien fue asesinado este jueves 18 de diciembre, a pocos metros de su vivienda.

Ofrecen recompensa por información sobre el asesinato del director de la Dian en Tuluá

Un grupo especial de por lo menos 20 investigadores se desplazó al municipio para adelantar las pesquisas, mientras la Gobernación departamental anunció que ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.

El funcionario fue atacado en horas de la mañana cuando se dirigía a sus labores habituales. Según confirmaron las autoridades, no existía ninguna denuncia formal por ningún medio ni amenazas en su contra.

“No había denuncia formal por ningún medio por este funcionario que nos permitiera establecer que tenía amenazas o circunstancias parecidas”, aseguró Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.

La banda delincuencial conocida como La Inmaculada, que tiene injerencia en la zona, emitió un panfleto desmintiendo cualquier responsabilidad frente al homicidio.

Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y no descartan ninguna hipótesis mientras avanzan en el esclarecimiento de los hechos.

“La gobernación del Valle del Cauca ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a todos los ciudadanos que nos puedan brindar información que nos permita la captura de los responsables de este vil asesinato”, añadió el secretario Londoño.

Durante las últimas horas, compañeros del funcionario le rindieron honores en la sede de la Dian en Tuluá. Realizaron una velatón y acompañaron a los familiares presentes en el municipio.

Autoridades investigan asesinato del director de la Dian en Tuluá

Después de varias reuniones de seguridad, se confirmó el despliegue de nuevos uniformados en la zona para reforzar tanto las labores investigativas como las medidas de seguridad en el sector.

El grupo especial de investigación de la Policía continúa recopilando testimonios y evidencias que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

La familia del funcionario espera una pronta respuesta de las autoridades y que los responsables sean llevados ante la justicia.

