Asesinan al director seccional de la Dian en Tuluá, Valle del Cauca

A través de un comunicado oficial, la Dian calificó el hecho como una pérdida irreparable y manifestó su solidaridad con la familia, los seres queridos y el equipo de trabajo del funcionario.

Foto: Dian.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
09:38 a. m.
En la mañana de este jueves 18 de diciembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expresó su profundo dolor por el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de Impuestos y Aduanas en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

Asesinan a director seccional de la Dian en Tuluá

A través de un comunicado oficial, la entidad calificó el hecho como una pérdida irreparable y manifestó su solidaridad con la familia, los seres queridos y el equipo de trabajo del funcionario.

Calao González era abogado de profesión, nacido en Lorica, Córdoba, y contaba con especializaciones en Administración Pública y en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social.

Hacía parte de la DIAN desde hacía 16 años y, el pasado 27 de agosto, había asumido la Dirección Seccional de Tuluá.

Al interior de la entidad, el director seccional es recordado como un funcionario responsable, respetuoso y leal a sus convicciones, con una marcada vocación de servicio y un trato cercano con sus compañeros.

Su trayectoria y calidad humana fueron resaltadas por la DIAN, que señaló que este hecho ha generado un profundo impacto en toda la institución.

Ante lo ocurrido, la DIAN informó que dispuso acompañamiento institucional para brindar apoyo a la familia del funcionario, así como a sus colegas y colaboradores en Tuluá, en medio de este difícil momento.

La entidad reiteró además su rechazo categórico a cualquier forma de violencia y confió en que las autoridades competentes adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.

“Rechazamos de manera categórica todo acto de violencia y confiamos en que las
autoridades competentes adelantarán las investigaciones necesarias para
esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables”.

Algunas versiones preliminares indican que el funcionario fue atacado por varios sujetos que se transportaban en una moto cuando Calao González se dirigía a su trabajo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión.

