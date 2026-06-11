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Gobernador de Antioquia denuncia masacre y presiones electorales de las disidencias de las Farc

Rendón alertó que información ciudadana da cuenta de presiones de la guerrilla en Campamento, Angostura y Remedios en época electoral.

El tenso discurso del gobernador de Antioquia sobre las APPA y la autonomía de su departamento
Foto: @AndresJRendonC

Noticias RCN

junio 11 de 2026
08:19 a. m.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, reconocieron el asesinato de cuatro campesinos en la vereda Las Camelias, municipio de Remedios, durante el primer fin de semana de junio.

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“Antioqueños, las Farc de Calarcá reconocen el asesinato de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia. Dos hombres y dos mujeres adultos mayores”, expresó el mandatario, recordando que “le dio captura a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres”, pero fueron dejados en libertad en 2024.

Masacre en Remedios y disputa por rentas criminales

A través de un video difundido en redes sociales, uniformados del frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias reconocieron su responsabilidad en la masacre. Según Rendón, la violencia de estas estructuras, en alianza con el clan del Golfo y el ELN, “se ha ensañado con el nordeste del departamento” en medio de una disputa por las rentas criminales de la coca y, en especial, del oro.

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El gobernador calificó como “muy indignante” que alias Calarcá hubiera sido capturado en julio de 2024 en vías de Antioquia y posteriormente liberado por orden del Gobierno Nacional.

Presiones electorales y llamado a la fuerza pública

Rendón alertó que información ciudadana da cuenta de presiones de la guerrilla en Campamento, Angostura y Remedios para votar en favor de un candidato de izquierda, definido por ese grupo como “su afín en esta supuesta lucha armada”.

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“Apelamos al valor de nuestros soldados y policías para que los más de 5 millones y medio de antioqueños habilitados para votar tengan una jornada pacífica y puedan salir masivamente a ejercer este derecho sagrado”, manifestó el gobernador, tras advertir que las amenazas de las disidencias ponen en riesgo el proceso democrático en el norte y nordeste del departamento.

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