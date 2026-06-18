Gobernador de Antioquia llama a controlar el uso de celulares en los puestos de votación por alerta de constreñimiento

A tres días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sigue recorriendo los municipios del norte del departamento que se encuentran bajo alerta por posible constreñimiento al sufragante.

El gobernador pasó por los municipios de Campamento y San Andrés de Cuerquia; sin embargo, el total de municipios en riesgo sería de 23, justamente en la zona en la que convergen el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc por la disputa del territorio.

Gobernador envió un mensaje a los integrantes de grupos criminales que traten de intervenir en las elecciones:

Coordinado el dispositivo de seguridad para las elecciones, en el que 19.000 integrantes del Ejército y la Policía custodiarán las 5.801 mesas en los 2.280 puestos de votación que serán instalados, el gobernador Rendón envió un mensaje a los integrantes de grupos armados que traten de intervenir durante la jornada:

“A esos criminales que son tan valientes con un fusil al hombro amedrentando a la población, les queremos decir que tienen los días contados. No van a pasar, somos capaces de superarlos, como ya los hemos superado en otras épocas aciagas de la historia del país, en otras regiones de Antioquia”.

De momento, solo dos puestos han sido trasladados en los municipios de Campamento y Urrao; sin embargo, fue por problemas con la infraestructura, no con la situación de orden público en el departamento.

El gobernador hizo un llamado a controlar el uso de celulares en los puestos de votación:

En respuesta, el gobernador de Antioquia reforzó su llamado a los jurados de votación a prohibir el uso de celulares y cámaras fotográficas en los cubículos de votación.

Un llamado al que se suman representantes de la Registraduría Nacional y la Procuraduría para evitar “la corrupción del sufragante y el tráfico de votos, contenidos en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano”.