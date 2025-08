Gobernador de Bolívar le hace un llamado al Gobierno por crítica situación de violencia

La situación en el sur de Bolívar es crítica. Por causa de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los habitantes están confinados. Los alimentos, combustible y medicamentos escasean a medida que pasan las horas.

Para hablar de esta alarmante emergencia, el gobernador del departamento, Yamil Arana, estuvo en A lo que vinimos.

¿Cómo están las poblaciones de la región en este momento?

“Hay una lucha por el control territorial. ¿Por qué pelean? Por el control de quién tiene las minas de oro en el sur de Bolívar. Ellos se dieron cuenta de que con el oro pueden financiar sus estructuras sin necesidad de utilizar la coca”.

“El ELN se refugia en la población. Dice que nadie puede salir ni entrar y los utiliza como escudo para que el Clan del Golfo no entre. No salen los campesinos, las ambulancias, no hay nada”.

¿Qué les ha dicho el Gobierno?

“Llevamos seis meses haciendo llamados reiterativos al Gobierno Nacional y al Estado en general sobre lo que podía pasar en el sur de Bolívar. Lastimosamente, no pudo prepararse la fuerza pública lo suficiente para las acciones que están tomando los grupos armados organizados el día de hoy. Hoy hay un paro armado en la zona rural de Santa Rosa del Sur y anoche hubo un hostigamiento a la sede de la Policía en Arenal del Sur”.

¿Cuáles cree que son los caminos para hacerle frente a la situación?

“Yo no quiero más reuniones, no quiero más consejos de seguridad, no quiero pedir más pelotones. Yo quiero acciones contundentes. No puede ser que un grupo armado organizado esté impidiendo la salida y entrada de gente a una población y nosotros no hagamos nada. Metiéndose con nuestra población, la alerta es totalmente diferente. Yo lo que le pido al Gobierno es que mientras esos grupos estén metidos en la población o actuando en contra de nuestra gente, actúen de manera implacable”.