Gobernador de Córdoba regaló moto a hombre que casi es arrastrado por un río

En medio de la grave emergencia climática que atraviesa el Caribe colombiano, en el departamento de Córdoba se registró un acto heroico, donde el protagonista fue el propio gobernador junto a su equipo de trabajo, quienes salvaron a un hombre que por poco es arrastrado por un río.

El hecho se presentó cuando el mandatario recorría la vía entre Montelíbano y La Apartada, donde lograron percibir que un hombre que se movilizaba en su motocicleta estaba poniendo en riesgo su vida, mientras se negaba a dejar abandonado su medio de transporte.

Al final, el gobernador lo convenció de dejar el vehículo y lograron ponerlo a salvo, con la ayuda adicional de un uniformado del Ejército Nacional que se encontraba por el sector. "Estaba a punto de ahogarse, aferrado a su moto, con las corrientes del río San Jorge encima", dijo Erasmo Zuleta.

Gobernador le regaló una moto

Tras este acto heroico que quedó grabado en video, el gobernador tuvo un gesto con el ciudadano de 28 años: le regaló una motocicleta nueva para que se recuperara de la pérdida material que casi le cuesta la vida, mostrando la felicidad de este hombre.

En el momento de registrar la compra, el beneficiado, Jesús, estaba acompañado por su esposa, con quien el gobernador bromeó. "Está Jesús y la mujer, que casi se queda sin moto y sin marido ¿cómo te parece?" dijo entre risas.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, muchos validaron la frase final del gobernador Zuleta en el video: "La vida es más importante que lo material. Si hay ganas, vida y salud, salimos adelante", pues el joven se resistía a abandonar su moto a pesar de que podía terminar en un trágico final.

Otros de los comentarios resaltaron que hay que respetar la decisión de Jesús al no querer dejar abandonado su medio de transporte, pues para muchas familias las motocicletas son parte fundamental de la cotidianidad y su sustento diario.