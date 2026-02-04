A lo que vinimos electoral: Roy Barreras insiste en consulta progresista

En entrevista en A Lo Que Vinimos Electoral de Noticias RCN, el precandidato presidencial Roy Barreras afirmó que, pese a la salida de Iván Cepeda del escenario electoral, el sector no dejará “el campo libre” a la derecha y defenderá los avances del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, reiteró que no es el candidato del mandatario y proyectó una votación cercana a los cuatro millones de apoyos en la consulta.

Habrá consulta progresista el 8 de marzo, dice Roy Barreras

Roy Barreras confirmó que el Frente por la Vida y los sectores de centroizquierda participarán en la consulta del 8 de marzo, aun después de la salida de Iván Cepeda de la contienda. Según explicó, la decisión busca evitar que la derecha y la extrema derecha se queden como únicas opciones en el tarjetón electoral ese día.

“El pueblo progresista, que es mayoría y quiere defender el cambio, tiene que tener alternativa para votar”, señaló Barreras, quien sostuvo que no permitirán que la contienda quede desierta para su sector político. Para el precandidato, la consulta es una herramienta clave para movilizar a las bases y medir fuerzas de cara a la primera vuelta presidencial.

Además, aseguró con confianza que, si participa en ese mecanismo, será el ganador. “Yo me voy a contar y voy a sacar cuatro millones de votos”, dijo, en referencia al respaldo que espera obtener en las urnas.

Roy Barreras y la unidad del progresismo para la primera vuelta

Uno de los mensajes centrales del dirigente del Frente por la Vida fue el llamado a la unidad. Barreras insistió en que, aunque existan distintas corrientes dentro de la izquierda y el progresismo colombiano, el objetivo común es llegar unidos a la primera vuelta presidencial.

No tengan ninguna duda, señores de la derecha, que no nos vamos a dividir. Nos vamos a unir después de la consulta y llegaremos juntos a la primera vuelta

Incluso dejó abierta la puerta a acuerdos políticos que permitan consolidar una sola candidatura, más allá de los resultados formales de la consulta.

En ese sentido, explicó que la norma electoral no impide que, tras la votación, se construyan consensos que fortalezcan al bloque progresista frente a otros sectores políticos.

¿Roy Barreras es el candidato de Gustavo Petro?

Sobre versiones que lo señalan como el candidato del presidente Gustavo Petro, Barreras fue enfático en negarlo. Según dijo, el propio mandatario le ha manifestado su neutralidad frente a las distintas opciones del progresismo.

“El presidente Petro me ha dicho personalmente que él es neutral, que entre el diverso progresista no tiene candidato”, aseguró. Añadió que el jefe de Estado mantiene una relación de respeto tanto con él como con otros líderes como Iván Cepeda y otros sectores afines al proyecto de cambio.

Barreras destacó que su cercanía con Petro se basa en años de trabajo conjunto en temas como la construcción de paz y la implementación del Acuerdo de 2016, que tuvo el honor de firmar. Sin embargo, insistió en que su aspiración no depende del respaldo presidencial, sino del apoyo ciudadano.

Roy Barreras también se refirió a figuras del centro político como Sergio Fajardo, Claudia López y Maurice Armitage, a quienes reconoció por su trayectoria personal y académica. No obstante, sostuvo que esas opciones no garantizan la continuidad del proyecto de cambio impulsado por el actual Gobierno.

“¿Pueden garantizar que el cambio va a continuar y que se va a respetar la obra del presidente Petro? Ellos no pueden. Yo sí puedo”, afirmó. Para Barreras, su candidatura representa una garantía de respeto por el proceso de paz, las reformas sociales y el rumbo político que ha tomado el país en los últimos años.

Reiteró que su compromiso es culminar lo que definió como la “promesa de cambio”, basada en la justicia social, la implementación de los acuerdos de paz y la defensa de los sectores más vulnerables.

Roy Barreras proyecta respaldo ciudadano en la consulta

Barreras aseguró que su aspiración no se quedará en el discurso. “Yo me voy a contar”, reiteró, al referirse a su decisión de someterse al veredicto de las urnas en la consulta progresista.

Confía en que el proceso permitirá medir la verdadera fuerza del bloque de centroizquierda y consolidar una candidatura con legitimidad popular. “Después de la consulta nos vamos a unir con todos y vamos a llegar juntos a la primera vuelta”, concluyó.