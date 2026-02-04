Cómo beneficiaría a Colombia la suspensión de sanciones estadounidenses contra Venezuela

En medio de su encuentro, en la Casa Blanca, con el magnate republicano Donald Trump, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la idea de suspender las sanciones que el país norteamericano impuso a Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro.

A pesar de que Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero (2026) por tropas estadounidenses y llevado a Nueva York, en donde enfrenta un juicio por delitos relacionados con el narcotráfico, las sanciones siguen pesando sobre Venezuela y los países con los que negocie sin el visto bueno de los Estados Unidos.

Sin embargo, tanto Colombia como Venezuela podrían verse beneficiados si la administración Trump reconsidera el paquete de sanciones contra Caracas. Según Tomás González, exministro de Minas y Energía y actual director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), el levantamiento de las medidas ayudaría al país en dos frentes:

“Por un lado, la posibilidad de que Ecopetrol haga inversiones directas en Venezuela para acceder a algunos de sus recursos y ayudar en su producción y, por el otro, con las dificultades que tenemos en el mercado de gas, con las deficiencias de gas natural en Colombia, podría ser una fuente para traer más de este recurso al país”.

Sin condiciones no hay forma de llegar a un acuerdo:

También, en un encuentro con Trump en la Casa Blanca, el presidente de la estadounidense ExxonMobil, reconocida en el sector gasífero y petrolero, advirtió que, si bien están interesados en realizar negocios en Venezuela, las condiciones actuales del país latino hacen imposible invertir en él.

En palabras de González, “la pregunta es si solo las sanciones impiden que estas dos situaciones prosperen, y la respuesta es no. Hay otras cosas. Para que la inversión pueda llegar a Venezuela, las normas tienen que ser las correctas. Los inversionistas deben tener la seguridad de que pueden entrar, producir, no los van a expropiar, van a poder sacar el petróleo, los impuestos no los van a asfixiar y Venezuela va a ser competitivo. Es un proceso que hasta ahora está empezando”.

Apenas el jueves, 29 de enero, Venezuela dio marcha atrás al proceso de nacionalización del petróleo de Hugo Chávez, que permitía, únicamente, a empresas del Estado o privadas en las que el Estado fuera socio mayoritario explotar las reservas de crudo en Venezuela.

La industria se abrió a la participación de privados y bajó las regalías e impuestos. Pero aún, con todo y que Colombia podría estrechar sus relaciones económicas con Venezuela en beneficio de ambos países, parece una idea arriesgada:

“En condiciones normales, que no han sido posibles por la relación con Venezuela los últimos años, la energía debería fluir entre los países. Existen líneas para venderle energía eléctrica a Venezuela, un país con necesidades, mientras Colombia tiene la capacidad productiva, pero no es un tema de infraestructura, es un tema de definir reglas que den seguridad y certeza al país”, precisó González.