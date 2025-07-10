Pronóstico desalentador: cierre en la vía al Llano podría durar hasta diciembre

Desde hace varias semanas, ha sido compleja la situación en la vía al Llano. La movilidad ha sido la mayor afectada.

Recientemente, el Gobierno entregó detalles sobre los avances. En sus planes, la habilitación total podría darse en un plazo máximo de mes y medio. El punto más crítico ha sido el kilómetro 18.

Afectaciones en la vía al Llano

En aras de mitigar las complicaciones, se ejecutarán caminos comunitarios en Chipaque, Une y Cáqueza; los municipios que se han visto afectados directamente.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, habló con La FM en el programa Aquí y Ahora, En la entrevista, dio una noticia negativa. La proyección que tiene es que el cierre podría extenderse hasta diciembre, es decir, dos meses.

Por un lado, el mandatario indicó que hay una variante que está cumpliendo la función de bypass (desvío) y permite el tránsito de menos del 40% del habitual. Con esta cifra, se evidenció la compleja situación que se está viviendo.

El gobernador mencionó que por causa del cierre, ha habido afectaciones grandes en varios ámbitos, tales como educación, salud y socioeconomía. “Aún estamos lejos de recuperar la normalidad en el sector”, precisó.

Gobernador hizo un preocupante balance

Con respecto a la educación, Rey declaró que más de mil estudiantes se han visto afectados en el departamento. Esto se traduce en el 19.23% de los que están matriculados en las instituciones públicas.

Se habla de un tiempo no menor a 60 (dos meses) o 90 (tres meses) días para recuperar la normalidad en este sector (…) Es muy probable que lleguemos a diciembre sin una reapertura definitiva de la vía al Llano.

La producción agropecuaria no atraviesa sus mejores días. Rey enfatizó que 2.500 campesinos no han podido transportar sus productos. Además, el cierre ha generado aumentos en los costos de los fletes que van del 30% al 50%.