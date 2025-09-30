Vía al Llano bloqueada: transportadores y habitantes de Guayabetal exigen apertura total y suspensión de peajes

La vía al Llano atraviesa uno de sus momentos más críticos. Desde hace 24 días, la carretera ha permanecido bajo cierres y restricciones por la emergencia en el kilómetro 18.

Sin embargo, en las últimas horas, la situación se agravó con el cierre total provocado por bloqueos en el kilómetro 59, a la altura de Guayabetal.

Transportadores y habitantes decidieron impedir el tránsito de todo tipo de vehículos como medida de presión.

Vía al Llano permanece cerrada por manifestaciones

Los manifestantes mantienen la vía cerrada desde hace más de 18 horas. Su protesta se centra en dos exigencias puntuales:

La primera, que se establezca una fecha exacta para habilitar la movilidad en los dos carriles de la carretera, cerrada parcialmente desde que comenzó la emergencia.

La segunda, que se suspenda de inmediato el cobro de los peajes mientras dure la contingencia.

Según explican los transportadores y los habitantes de Guayabetal, no es justo pagar tarifas plenas por una vía en la que no se garantiza la circulación normal y que mantiene en crisis a toda la región.

Emergencia en la vía al Llano supera la capacidad local

En paralelo, las autoridades locales han intentado mitigar la crisis con la adecuación de vías alternas y secundarias.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, explicó que junto al gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de la región trabajan en habilitar corredores que permitan reducir los tiempos de viaje, que pasaron de hasta 10 horas a cerca de 3 en algunos tramos ya mejorados.

Sin embargo, reconoció que la magnitud del problema supera la capacidad local y que se requieren inversiones urgentes del Gobierno nacional.