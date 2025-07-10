Cambian los horarios en la vía al Llano: así funcionara el paso entre Bogotá y Villavicencio

En una decisión adoptada durante el Puesto de Mando Unificado (PMU), las autoridades aprobaron un nuevo esquema de movilidad en la vía Bogotá–Villavicencio.

El corredor, considerado una de las rutas más transitadas, especialmente durante la semana de receso escolar, tendrá horarios definidos de circulación por sentido, con el fin de optimizar el flujo vehicular.

Horarios de paso en la vía al Llano

Ahora, el paso por la vía al Llano se realizará bajo un esquema rotativo de tres horas por sentido.

Entre las 12:00 a.m. y las 3:00 a.m. podrán transitar los vehículos que se dirigen de Bogotá hacia Villavicencio.

Luego, entre las 3:00 a.m. y las 6:00 a.m., se habilitará el flujo en sentido contrario, es decir, de Villavicencio hacia Bogotá.

Esta misma dinámica se repetirá a lo largo del día, alternando los turnos de paso cada tres horas.

El cronograma completo será el siguiente:

12:00 a.m. a 3:00 a.m. Bogotá – Villavicencio

3:00 a.m. a 6:00 a.m. Villavicencio – Bogotá

6:00 a.m. a 9:00 a.m. Bogotá – Villavicencio

9:00 a.m. a 12:00 p.m. Villavicencio – Bogotá

12:00 p.m. a 3:00 p.m. Bogotá – Villavicencio

3:00 p.m. a 6:00 p.m. Villavicencio – Bogotá

6:00 p.m. a 9:00 p.m. Bogotá – Villavicencio

9:00 p.m. a 12:00 a.m. Villavicencio – Bogotá

Cierres temporales en puntos definidos de la vía al Llano

Las autoridades confirmaron que no habrá restricciones para ningún tipo de vehículo. Sin embargo, advirtieron que, si las filas se extienden hacia los túneles, se aplicarán cierres temporales para preservar la seguridad de los conductores.

Los puntos de control definidos para estas acciones preventivas incluyen:

En el sentido Villavicencio–Bogotá: Llano Lindo (K85+600), La Reforma (K75+500), vía antigua a La Grama (K72+200), Guayabetal (K58+450), Peaje de Naranjal (K50+100) y Peaje de Boquerón (K04+200).

Llano Lindo (K85+600), La Reforma (K75+500), vía antigua a La Grama (K72+200), Guayabetal (K58+450), Peaje de Naranjal (K50+100) y Peaje de Boquerón (K04+200). En el sentido Bogotá–Villavicencio: el semáforo de El Uval (K00+000), Boquerón 2 (K09+100), la intersección El Tablón (K35+100), Puente Quetame (K44+700) y el portal Bogotá del Túnel Monterredondo (K52+800).

Durante la semana de receso escolar, se implementarán medidas adicionales para los planes de éxodo y retorno.

Para el plan éxodo (Bogotá–Villavicencio), el día 11 de octubre habrá un reversible desde Bogotá hasta el sector del K18, en Chipaque, entre las 6:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Para el plan retorno (Villavicencio–Bogotá), el lunes festivo 13 de octubre se aplicará un reversible total desde las 5:00 p.m., con cierre completo del sentido Bogotá–Villavicencio desde la 1:00 p.m.

El último vehículo en esa dirección podrá pasar por el K18 hasta las 3:00 p.m. El tráfico bidireccional se restablecerá a las 12:00 a.m. del 14 de octubre.

En cuanto a la circulación de vehículos de carga, las autoridades confirmaron que:

El viernes 10 de octubre no habrá restricción para evitar acumulación de camiones al inicio del reversible del sábado.

para evitar acumulación de camiones al inicio del reversible del sábado. El domingos 12 de octubre, la restricción aplicará entre las 2:00 p.m. y las 11:00 p.m. en sentido Villavicencio–Bogotá.

en sentido Villavicencio–Bogotá. El lunes festivo 13 de octubre, la restricción será total en ambos sentidos, desde las 12:00 m hasta las 12:00 a.m. del día siguiente.

Además, el pico y placa regional no se aplicará durante el puente festivo, debido al esquema especial de movilidad que estará en funcionamiento.