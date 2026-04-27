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Gobernador de Cundinamarca alerta cierre en vías Mosquera–La Mesa y Anolaima–Corralejas por deslizamientos

La vía, que desde marzo presenta una falla progresiva con pérdida parcial de la banca y deformación de la calzada.

Foto: X @JorgeEmilioRey

Noticias RCN

abril 27 de 2026
09:44 a. m.
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió este lunes sobre las afectaciones que las lluvias continúan generando en distintos corredores del departamento.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, señaló que “continuamos en la vía Anolaima–Corralejas (sector Alto del Trigo) con el equipo técnico del ICCU rehabilitando el corredor con una motoniveladora, retroexcavadora y volqueta”.

La vía, que desde marzo presenta una falla progresiva con pérdida parcial de la banca y deformación de la calzada, sigue siendo uno de los puntos críticos atendidos por la Gobernación.

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Cierres en Mosquera, La Mesa y El Colegio por deslizamientos

De igual forma, Rey informó que “continúa el cierre total en la vía concesionada entre Mosquera y La Mesa, a la altura del kilómetro 75 y en el sector de La Y, hacia la entrada de El Colegio, debido a deslizamientos y a las condiciones climáticas”. Aunque ya se adelantan trabajos en la zona, la recuperación de la movilidad tomará varias horas.

En la Troncal del Rionegro, los equipos trabajan en sectores como Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso, donde se avanza en la remoción de escombros y la conformación de banca con maquinaria pesada.

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Más de 200 emergencias atendidas en lo corrido del año

El mandatario recordó que en lo corrido del año se han atendido “218 emergencias; 54 solo en abril, de las cuales 29 han estado relacionadas con movimientos en masa, 12 crecientes súbitas y 16 inundaciones”.

La Gobernación, junto con Gestión del Riesgo de Cundinamarca y el Instituto de Caminos y Construcciones departamental, mantienen presencia en municipios como Pandi, San Antonio del Tequendama, La Calera y Caparrapí.

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Rey enfatizó que la coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo es determinante y pidió a la ciudadanía “acatar las indicaciones de los equipos técnicos para salvaguardar la vida”.

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