¿Colegio donde estudiaba Valeria Afanador podría ser cerrado definitivamente? Gobernador respondió

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, estuvo en A lo que vinimos hablando de este caso.

septiembre 01 de 2025
01:25 p. m.
Son más las dudas que las certezas en el caso de Valeria Afanador, niña de 10 años que estuvo desaparecida durante 18 días y apareció muerta en extrañas circunstancias en Cajicá.

El cadáver estaba en Fagua, zona del río Frío que está a poco menos de 350 metros del colegio de la niña, el Gimnasio Los Laureles Bilingüe.

En A lo que vinimos estuvo Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, hablando sobre este caso y las medidas que se han tomado.

¿Qué se sabe hasta ahora?

“Los hechos son ampliamente conocidos. Estamos atentos al informe forense de Medicina Legal en donde conoceremos todas las pruebas que permitan identificar si esto fue producto de un accidente y la niña estuvo 18 días sumergida en el río frío; o si, como algunos pensamos, el cuerpo fue dejado en el sitio conocido como Fagua unas horas antes de haberlo encontrado”.

“Esperamos el informe para conocer si el cuerpo de Valeria tiene señales de violencia que permitan establecer que esto haya sido un hecho delictivo”.

¿Por qué cree que el cuerpo pudo haber sido dejado en el río?

“Hicimos tareas de inspección, un plan de búsqueda y de rescate bastante minucioso. Aquí estamos hablando de que el cuerpo se encontró a tan solo 300 metros de distancia de la institución educativa, lo que significa que para los organismos de respuesta resultó sorpresivo que el cuerpo se haya encontrado allí. Varias inspecciones se han hecho sobre este lugar”.

¿Qué ha dicho el colegio?

“Nosotros en este momento cruzamos un proceso administrativo sancionatorio con la institución educativa que permitirá establecer si existieron fallas en el cumplimiento del plan de gestión escolar que debe tener esta institución educativa. Esa sanción puede ir de una amonestación a la suspensión o el cierre definitivo de esta institución”.

