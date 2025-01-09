CANAL RCN
Colombia Video

Misterios y dudas alrededor de la desaparición y hallazgo sin vida de Valeria

En la Mesa Ancha de Noticias RCN señalan que persisten dudas sobre cómo apareció en un sitio que ya había sido revisado.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
12:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Continúa la indignación por el caso de Valeria Afanador, la niña que permaneció 18 días desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado finalmente en cercanías de un río, a escasa distancia de su colegio.

VIDEO | Angustioso momento en el que un hombre se aferró a un poste tras fuerte tornado en Soledad
RELACIONADO

VIDEO | Angustioso momento en el que un hombre se aferró a un poste tras fuerte tornado en Soledad

El hallazgo, lejos de dar respuestas, ha abierto aún más interrogantes y ha dejado al descubierto presuntas negligencias institucionales en la atención y en la búsqueda.

Misterios y dudas alrededor de la desaparición y hallazgo sin vida de Valeria

El país se pregunta cómo fue posible que, tras casi tres semanas de operativos, inspecciones y rastreos, la menor apareciera en una zona que ya había sido revisada en múltiples ocasiones.

El desconcierto se suma al dolor de una familia que atravesó días de incertidumbre, esperando noticias sobre la niña, y que ahora enfrenta la tragedia de su pérdida en circunstancias que aún no tienen explicación clara.

¿Colegio tiene responsabilidad en el caso de Valeria Afanador?

En medio de todo esto, el analista Julio Iglesias, de la Mesa Ancha de Noticias RCN, señaló que este caso representa la mayor pesadilla para cualquier familia:

El mayor error, el mayor horror que puede enfrentar una familia es este. Toda la solidaridad con ellos, acompañarlos en este momento indescriptible. Lo que sí es claro es que el colegio tiene una responsabilidad gigantesca porque la niña estaba descuidada y no fue protegida de manera adecuada.

Turista europeo fue víctima de un violento asalto dentro de un taxi en Cartagena: quedó sin nada
RELACIONADO

Turista europeo fue víctima de un violento asalto dentro de un taxi en Cartagena: quedó sin nada

Insistió en que las autoridades judiciales deben avanzar con prudencia y rigor, para establecer si se trató de un asesinato u otras circunstancias, pero recalcó que el colegio no cumplió con su deber de protección.

A su juicio, la verdad de lo ocurrido es lo único que puede aliviar, aunque mínimamente, la angustia de los padres.

¿Cuáles son las dudas que quedan en el caso de Valeria Afanador?

Por su parte, Ariel Ávila, invitado en la Mesa Ancha, advirtió que existen elementos aún más inquietantes.

Resaltó que tanto el gobernador como las autoridades municipales confirmaron que el sitio donde fue encontrado el cuerpo había sido peinado varias veces durante las labores de búsqueda.

Es muy extraño que después de 18 días aparezca en una zona que ya había sido revisada. Aquí parece que esto es mucho más complicado que un simple descuido.

Agregó que hay fallas serias en la forma como el colegio actuó frente a la desaparición de Valeria.

Reconocido torero colombiano fue brutalmente corneado en medio de una corrida en Francia
RELACIONADO

Reconocido torero colombiano fue brutalmente corneado en medio de una corrida en Francia

Aseguró que el plantel tardó demasiado en alertar a la familia, lo que evidenció debilidades en los mecanismos de orientación escolar y en la responsabilidad que tienen los docentes para cuidar a sus estudiantes.

Hay un llamado urgente a todos los colegios del país: deben fortalecer sus protocolos de acompañamiento, porque allí se pudo haber evitado esta tragedia.

Paralelamente, dijo que la familia de Valeria necesitará acompañamiento psicosocial para afrontar el trauma que deja este hecho.

No es comprensible que después de tantos días, y a solo 300 metros del colegio, aparezca el cuerpo en un sitio que fue inspeccionado varias veces sin resultados. Eso exige una investigación rigurosa y sin vacíos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Emotivas palabras del papá de Valeria Afanador durante el sepelio: “Con el alma en pedazos”

Fútbol

Futbolista colombiano fue condenado por golpear, abusar e intentar quemar a su pareja

Bogotá

Conductor respondió con pistola en mano a limpiavidrios que lo amenazó con un cuchillo en Bogotá

Otras Noticias

Restaurantes

Don Jediondo pensó en quitarse la vida por las dificultades económicas de sus restaurantes: impactante relato

Don Jediondo, en un diálogo sincero, explicó qué está pasando con sus restaurantes y cómo han sido los momentos de depresión que ha vivido.

Selección de Venezuela

¿Cuáles son las cuentas de Venezuela para soñar con ir al Mundial 2026?

Venezuela sueña con poder clasificarse a la Copa del Mundo 2026 y estas son sus cuentas para ir.

Artistas

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Impuestos

Bogotanos de estos estratos no tendrían que pagar impuesto predial: hay cambios

Enfermedades

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan