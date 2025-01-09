Continúa la indignación por el caso de Valeria Afanador, la niña que permaneció 18 días desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado finalmente en cercanías de un río, a escasa distancia de su colegio.

El hallazgo, lejos de dar respuestas, ha abierto aún más interrogantes y ha dejado al descubierto presuntas negligencias institucionales en la atención y en la búsqueda.

Misterios y dudas alrededor de la desaparición y hallazgo sin vida de Valeria

El país se pregunta cómo fue posible que, tras casi tres semanas de operativos, inspecciones y rastreos, la menor apareciera en una zona que ya había sido revisada en múltiples ocasiones.

El desconcierto se suma al dolor de una familia que atravesó días de incertidumbre, esperando noticias sobre la niña, y que ahora enfrenta la tragedia de su pérdida en circunstancias que aún no tienen explicación clara.

¿Colegio tiene responsabilidad en el caso de Valeria Afanador?

En medio de todo esto, el analista Julio Iglesias, de la Mesa Ancha de Noticias RCN, señaló que este caso representa la mayor pesadilla para cualquier familia:

El mayor error, el mayor horror que puede enfrentar una familia es este. Toda la solidaridad con ellos, acompañarlos en este momento indescriptible. Lo que sí es claro es que el colegio tiene una responsabilidad gigantesca porque la niña estaba descuidada y no fue protegida de manera adecuada.

Insistió en que las autoridades judiciales deben avanzar con prudencia y rigor, para establecer si se trató de un asesinato u otras circunstancias, pero recalcó que el colegio no cumplió con su deber de protección.

A su juicio, la verdad de lo ocurrido es lo único que puede aliviar, aunque mínimamente, la angustia de los padres.

¿Cuáles son las dudas que quedan en el caso de Valeria Afanador?

Por su parte, Ariel Ávila, invitado en la Mesa Ancha, advirtió que existen elementos aún más inquietantes.

Resaltó que tanto el gobernador como las autoridades municipales confirmaron que el sitio donde fue encontrado el cuerpo había sido peinado varias veces durante las labores de búsqueda.

Es muy extraño que después de 18 días aparezca en una zona que ya había sido revisada. Aquí parece que esto es mucho más complicado que un simple descuido.

Agregó que hay fallas serias en la forma como el colegio actuó frente a la desaparición de Valeria.

RELACIONADO Reconocido torero colombiano fue brutalmente corneado en medio de una corrida en Francia

Aseguró que el plantel tardó demasiado en alertar a la familia, lo que evidenció debilidades en los mecanismos de orientación escolar y en la responsabilidad que tienen los docentes para cuidar a sus estudiantes.

Hay un llamado urgente a todos los colegios del país: deben fortalecer sus protocolos de acompañamiento, porque allí se pudo haber evitado esta tragedia.

Paralelamente, dijo que la familia de Valeria necesitará acompañamiento psicosocial para afrontar el trauma que deja este hecho.