CANAL RCN
Colombia Video

Ni gobernadores ni alcaldes podrán adelantar negociaciones con estructuras terroristas, advierte De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no permitirá que alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
07:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia contundente a gobernadores y alcaldes durante la cumbre de mandatarios regionales celebrada en Mompox, Bolívar, ante cualquier tipo de acercamiento no autorizado con organizaciones terroristas.

"Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia".

Cayó francotirador del ELN que habría planeado atentado contra el presidente De la Espriella
RELACIONADO

Cayó francotirador del ELN que habría planeado atentado contra el presidente De la Espriella

El mandatario agregó que no permitirá que mientras militares y policías arriesgan sus vidas combatiendo a grupos armados ilegales, algunas autoridades regionales intenten establecer pactos "con los enemigos de la patria". Además fue enfático con un gobernador específico.

"Quiero ser muy claro, y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido. Esta política integral de seguridad se medirá por resultados que la gente pueda sentir. No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región".

"Los voy a asfixiar, los voy a anular y los voy a aniquilar"

De la Espriella insistió en que la descentralización administrativa no puede funcionar si el Estado no ejerce autoridad en el territorio: "No hay autonomía posible donde los terroristas deciden quién entra, quién trabaja y quién puede vivir tranquilo".

“Prometí enfrentar el terrorismo, lo estoy haciendo y lo voy a derrotar con la ayuda de Dios y de la fuerza pública. No vine a contemporizar con quienes asesinan, extorsionan, reclutan niños e intentan someter bajo el terror a la población inerme".

Presidente De la Espriella rompe diálogos con tres procesos de la Paz Total
RELACIONADO

Presidente De la Espriella rompe diálogos con tres procesos de la Paz Total

Reiteró su compromiso de enfrentar el terrorismo y anunció una estrategia integral que concentrará las capacidades de la fuerza pública en las zonas más críticas del país. La orden es atacar no solo a los cabecillas de las organizaciones criminales, sino "golpear el sistema completo: mandos, sucesores, redes de apoyo, rutas, operadores logísticos, finanzas, testaferros y activos".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Volvió a temblar en Colombia hoy 4 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

La Guajira

Rompió el silencio la hermana de alias Naín, cabecilla abatido en La Guajira: esto dijo

Bolívar

Video | Captan momento en el que se desploman las graderías durante las fiestas en Santa Rosa de Lima, Bolívar

Otras Noticias

Finanzas personales

Personas con Tesla en Colombia deberán pagar más por este servicio: conozca la tarifa

A partir de octubre, la Conectividad Premium costará $69.900 al mes. Conozca qué incluye el servicio.

Ecuador

Fuerte sismo se sintió en Ecuador hoy 4 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano monitoreó este movimiento telúrico y específico el epicentro.

América de Cali

Dimayor confirmó nueva decisión contra América de Cali por caso Yhormar Hurtado

Viral

"Comunicado oficial": el actor Francisco Bolívar se pronunció tras los videos que generaron preocupación

Cuidado personal

Salud digestiva en Colombia: Alianza científica investigará la flora intestinal para combatir patologías frecuentes