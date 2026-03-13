¿Cuál se proyecta a ser la dupla más fuerte de cara a las elecciones presidenciales?

En el agitado panorama político de Colombia, la candidatura de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia ha emergido como un posible factor de cambio. Durante la última semana, este dúo ha ocupado un lugar privilegiado en la agenda mediática, atrayendo la atención de analistas y ciudadanos por igual.

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, ha expresado su entusiasmo por esta fórmula, considerándola un símbolo de unidad en un contexto de alta polarización: “Más que expectativa, genera esperanza”.

El mensaje que trasmite la dupla Valencia - Oviedo

La propuesta Oviedo-Valencia busca, según sus promotores, enfocar su agenda en la recuperación de sectores esenciales como la salud, la seguridad y la defensa de la democracia y el estado de derecho. La candidatura se ve reforzada por un equipo de colaboradores que incluye a Enrique Peñalosa, conocido por su experiencia en gestión pública y su reciente participación en la consulta interna del partido.

El anuncio de esta fórmula ha sido comparado con un golpe de opinión, destacando la habilidad de Oviedo y Valencia para captar la atención del público y mantener su candidatura en el foco de la opinión pública. No obstante, esta decisión estratégica, como cualquier otra de su tipo, lleva consigo riesgos calculados.

Existen preocupaciones sobre cómo se verá afectado el electorado del Centro Democrático, tradicionalmente alineado con posiciones más conservadoras, ante esta alianza aparentemente más centrista.

Las otras duplas en la agenda política

Paralelamente, la competencia electoral también se intensifica con la fórmula del izquierdista Iván Cepeda, quien ha elegido como compañera de campaña a Aída Quilcué, una destacada defensora de los derechos indígenas. Esta elección, según posibles críticos, podría fortalecer la base política de las minorías y aumentar el atractivo de la campaña de Cepeda entre los sectores más progresistas de la sociedad colombiana.

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Mientras tanto, otras candidaturas buscan su espacio en esta contienda. Sergio Fajardo, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo plantean sus visiones del país, aunque los analistas coinciden en que la disputa se centrará principalmente entre las tres fórmulas principales: Oviedo-Valencia, Cepeda-Quilcué y de la Espriella - Restrepo.

Con el inicio de esta nueva etapa electoral, las decisiones tomadas en torno a las candidaturas vicepresidenciales están jugando un papel fundamental en las percepciones del electorado. Mientras algunos apuestan por figuras simbólicas que refuercen sus mensajes, otros intentan consolidar alianzas estratégicas de amplio espectro.

El desarrollo de esta carrera presidencial está en plena marcha y, aunque queden algunos días para los próximos eventos clave, la dinámica actual sugiere que la búsqueda de unidad y coaliciones efectivas será crucial para determinar el rumbo de Colombia. Con la atención puesta en el desenlace electoral, queda claro que estas decisiones no son simples gestos de campaña, sino movimientos tácticos que pueden definir el futuro político del país.