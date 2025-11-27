Gobernadora del Valle y alcalde de Cali siguen buscando opciones para poner en marcha el Tren de Cercanías

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, siguen barajando opciones para cofinanciar el Tren de Cercanías, que conectaría a Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira y beneficiaría a cerca del 64% de la población del departamento.

El “Gobierno del cambio” se negó a dar el aval para cofinanciar el 70% faltante, antes de que iniciara la Ley de garantías, el pasado 7 de noviembre, argumentando que estaba priorizando un corredor ferroviario para el transporte de carga entre Yumbo y Buenaventura que, según dijo el alcalde Eder a Noticias RCN, “no tiene ni siquiera estudios de prefactibilidad. Es un proyecto que está en el aire”.

Entonces, insistió que al “Valle del Cauca” lo estaban volviendo “a castigar con el centralismo”, pero han estado buscando opciones de financiación que les permitan iniciar cuanto antes con el proyecto.

Entre sus opciones incluyen la búsqueda de financiación con países, organismos de cooperación, la banca multilateral e inversionistas. Pero aún no han encontrado al ideal.

La gobernadora del Valle se niega a quedarse “de brazos cruzados”:

Pese a la negativa del presidente Petro, la gobernadora, Dilian Francisca Toro, se niega a mantenerse de brazos cruzados. Según dijo a la prensa: “No logramos la financiación del 70% del Gobierno Nacional, pero eso no quiere decir que nos quedamos tranquilos o con los brazos abajo. Ustedes saben el empuje, la determinación y las ganas de nosotros, para sacar adelante nuestros proyectos como región”.

Y agregó que lo que están “buscando es que haya un inversionista privado que pueda darnos la cofinanciación, a cambio de construir y operar el tren”.

El proyecto iniciaría con la construcción de tres estaciones en 14, de los 23 kilómetros, que contemplaba en un inicio, para beneficiar a 160.000 personas a diario.

De momento, se cree que los retrasos podrían llevar a que el proyecto se inicie un año después de lo esperado, pero Gobernación y alcaldías locales trabajan en hacer realidad el sueño valluno, que está en planes desde la década de los 2000.