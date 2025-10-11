Negativa del Gobierno Petro retrasará la construcción del Tren de Cercanías por lo menos un año

El Tren de Cercanías, que beneficiaría al 64% de la población del departamento del Valle del Cauca, tardará un año más en estar listo, por la negativa del Gobierno Petro a dar su aval para financiar el 70% del proyecto, antes de que iniciara la Ley de garantías el pasado viernes, 7 de noviembre.

La obra, según advirtieron la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, cumplía con todas las garantías técnicas y tenía asegurados los recursos que debían destinarse desde la región.

En su primera fase conectaría a la ciudad de Cali con Jamundí y generaría entre 6.000 y 14.000 empleos, antes de beneficiar a 160.000 personas cada día, reduciendo sus tiempos de viaje hasta en un 33%.

¿Qué dicen las autoridades locales sobre la negativa del Gobierno Nacional?

La gobernadora del Valle insiste en que el Gobierno no dio su aval, “sabiendo que es una de sus obligaciones por la Ley de metros. Cuando hay un proyecto completamente viable el Gobierno debe dar los recursos”.

Sin embargo, se mantiene en sacar adelanta el proyecto con el que los vallunos llevan soñando 25 años: “Aquí no es que, si el Gobierno Nacional no se monta al tren nosotros no vamos a hacer nada, no. Nosotros lo vamos a sacar adelante”.

Bajo la misma línea, el alcalde de Cali señaló en entrevista con Noticias RCN que el presidente, “Gustavo Petro no avaló el tren porque no quiso. El tren está financiado, teníamos la plata que correspondía desde Cali, la plata que correspondía desde Bogotá y la Nación no tenía que poner un solo peso hasta el 2028”.

Desde el departamento evalúan nuevas opciones para poner en marcha la construcción del proyecto:

De acuerdo con el mandatario, tras conocer la decisión del Gobierno, se han puesto en contacto “varios bancos, la banca multilateral y fondos privados que sacan adelante proyectos público-privados, mostrando su interés para financiar el tren”.

El Gobierno argumentó que no dio su aval, priorizando un corredor ferroviario para el transporte de carga entre Yumbo y Buenaventura que, de acuerdo con Eder, “no tiene ni siquiera estudios de prefactibilidad. Es un proyecto que está en el aire”, pero, en caso de encontrar una alternativa de financiamiento, el primer tramo del Tren de Cercanías podría estar listo dentro de cinco años.