Macabro crimen en Valle: sujetos armados secuestraron y asesinaron a pareja de adultos mayores

El secuestro y asesinato de una pareja de adultos mayores en zona rural de Sevilla, Valle del Cauca, tiene consternada a la población.

El crimen ocurrió el viernes 29 de agosto. María Janeth Molina Hurtado, de 58 años, y su esposo, Mesías Escalante Murcia, de 59 años; fueron sacados a la fuerza de su casa en el corregimiento de San Antonio, por hombres armados.

Cuerpos aparecieron en Tuluá

Casi 48 horas después, sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura en zona rural de Tuluá, aproximadamente a 50 kilómetros de distancia.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para dar con el paradero de los responsables. Jhon Osorio, personero del municipio, señaló que la entidad brinda total acompañamiento al caso.

“Han desplegado un plan defensa que se traduce en mayor presencia y pie de fuerza en el corregimiento de San Antonio”, informó Osorio.

Recientemente, ocurrió otro secuestro en Sevilla. El pasado 14 de agosto, fue secuestrada la médica Daniela Hernández Montoya, junto a sus dos hijos menores de edad.

Secuestro y liberación de médica

Ella llegó a recogerlos del colegio y durante el recorrido de regreso a casa, sujetos desconocidos los obligaron a subir a un vehículo. Horas después, fueron liberados los jóvenes.

Montoya trabaja para el Hospital Departamental Centenario de Sevilla. Su liberación se dio el 26 de agosto, por lo que ella estuvo 12 días secuestrada. Las investigaciones apuntan que el Frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc habría estado detrás del crimen.

Cabe recordar que la alerta de inminencia 025, expedida en 2024 por la Defensoría del Pueblo, reportó el riesgo que tenía la población de Sevilla, Andalucía, Bugalagrande, Caicedonia y Tuluá; por causa de la presencia de grupos armados.

En noviembre del año pasado, la entidad indicó que el Frente 57 y el Frente Adán Izquierdo (también de las disidencias) estaban disputándose el territorio.