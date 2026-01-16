Gobernadores que se niegan a acatar el decreto de emergencia económica se reunirán con el MinHacienda

El próximo lunes, 19 de enero, los 17 gobernadores que se niegan a aplicar el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional se reunirá con el Ministerio de Hacienda “con el propósito de aclarar las distintas inquietudes que sobre este tema susciten”.

Según Didier Tavera Amado, director ejecutivo de Fededepartamentos, han solicitado a “la totalidad de los gobernadores que asistan”, aunque es una propuesta que fue presentada demasiado tarde.

“El Gobierno debió haber instalado la mesa antes de sacar estas medidas, este decreto en el mes de diciembre, pero esperamos que el lunes reconsidere la posibilidad de inaplicarlo, porque es lesivo, regresivo y recentralista”.

Gobernadores insisten que no es una rebelión sin sentido:

Los 17 gobernadores que acordaron no acatar el decreto de emergencia económica hasta obtener un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional insisten en que su decisión no es por mera rebeldía.

Por el contrario, advirtieron que podría verse gravemente afectado el recaudo de salud, educación y deporte en los distintos territorios, por medidas como el incremento del 5 % al 19 % en el IVA para bebidas alcohólicas, que podría impactar de forma negativa las ventas y aumentar el consumo de bebidas de contrabando.

Con el aumento del IVA a los licores, el Gobierno planea recaudar 926.000 millones de pesos y, con el impuesto a cigarrillos, 762.000 millones.

Gobernador de Antioquia responde a las amenazas del MinJusticia:

Luego de que el Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia encargado, amenazara con emprender acciones jurídicas en contra de los ministros que acaten el decreto de emergencia económica, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió en diálogo con Noticias RCN que “no es como con amenazas como se entablan las relaciones con las regiones”.

Y explicó que el “mecanismo de la excepción por inconstitucionalidad le permite a cualquier autoridad judicial o administrativa del país no aplicar normas que, como las tributarias contenidas en la emergencia económica, van en contravía de principios constitucionales y afectan las finanzas territoriales”.