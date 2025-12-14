Gobierno colombiano invita a EE. UU. y Reino Unido a mediar en proceso de paz con el Clan del Golfo

El gobierno colombiano dio un giro inesperado en las negociaciones con el Clan del Golfo al solicitar formalmente la participación de Estados Unidos como observador y mediador en el proceso de paz, pese a las tensiones diplomáticas recientes entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

“Le hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos que participe de este proceso, igual que le hemos dicho al gobierno del Reino Unido. Nosotros hemos hecho expresiones verbales al gobierno de los Estados Unidos desde que empezamos la conversación”, señaló el jefe negociador Álvaro Jiménez, quien confirmó que el Ejecutivo extendió la invitación tanto a Washington como al gobierno del Reino Unido.

Avances en Doha y zonas de ubicación temporal

Según el funcionario, la participación internacional busca reforzar los mecanismos de verificación y credibilidad en un proceso que enfrenta escepticismo generalizado.

Las conversaciones ya completan dos rondas en Doha, Catar, y avanzan en la implementación de zonas de ubicación temporal en Chocó y Córdoba, espacios diseñados para iniciar el tránsito del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia una eventual desmovilización.

Frente al posible hundimiento de la ley de sometimiento en el Congreso, Jiménez aseguró que el proceso no depende exclusivamente de esta normativa. “Este es un proceso que no corresponde ni debe su desarrollo al proceso que se está dando de debate dentro del Congreso. Tiene un marco jurídico que está dado por la ley 2272, pero también por la Constitución Nacional”, afirmó.

Protección de menores y críticas por economías ilegales

Respecto a las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre posibles riesgos para la población civil en las zonas donde se instalarían estos espacios temporales, el negociador indicó que la protección de menores es prioritaria.

“En la primera sesión de trabajo que tuvimos en Doha, la señora defensora y su equipo participaron de manera virtual y nos ayudaron mucho a profundizar en la necesidad de hacer que el primer piso de la paz fuera el tema de niños, niñas y adolescentes”, explicó.

Ante las críticas de sectores políticos y sociales que advierten que estas zonas podrían fortalecer al grupo armado, Jiménez respondió: “Lo que fortalecen los grupos es la persistencia de las economías ilegales, la persistencia de las debilidades institucionales del Estado en las regiones donde ellos hacen presencia y eso es lo que tenemos que resolver”.

El funcionario aseguró que el objetivo es dejar avances irreversibles, aunque reconoció que la verdadera voluntad de paz del Clan del Golfo solo podrá verificarse con el transcurso del tiempo y los hechos concretos.