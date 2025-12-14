Ocho heridos permanecen en hospitales de alta complejidad tras accidente de bus en Antioquia

Un trágico accidente vial enlutó a Colombia cuando un bus que transportaba estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello cayó a un abismo de aproximadamente 60 metros en jurisdicción de Remedios, Antioquia.

El siniestro dejó un saldo de 17 personas fallecidas y 20 heridos, convirtiendo lo que debía ser un viaje de celebración en una tragedia nacional.

Entre las víctimas mortales se encuentran 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, jóvenes que apenas llevaban dos semanas de haberse graduado, y el conductor del vehículo, Jonathan Alexander Taborda. La mayoría de los fallecidos no había cumplido los 18 años de edad.

Rescate de nueve horas en terreno rocoso

El accidente ocurrió en la recién inaugurada vía que conecta a Medellín con la costa atlántica, mientras los jóvenes regresaban de su viaje de graduación desde Tolú. La magnitud del impacto y las condiciones del terreno complicaron las labores de rescate, que debieron realizarse mediante cuerdas y se extendieron durante aproximadamente nueve horas.

De los 20 sobrevivientes, ocho fueron remitidos a centros de alta complejidad en Medellín, incluyendo los hospitales Pablo Tobón Uribe, San Vicente Fundación, la Clínica Las Américas y el hospital local de Yolombó. Allí continúan recibiendo atención médica especializada, mientras sus familias esperan noticias sobre su evolución.

Homenajes y duelo colectivo en Bello

En el Liceo Antioqueño de Bello se realizó una velatón en honor a las víctimas. La entrada del colegio se convirtió en un altar improvisado donde estudiantes, profesores, padres de familia y ciudadanos han llegado con flores y velas para rendir homenaje a los jóvenes fallecidos.

Una docente de lengua castellana expresó: “Recordar a estos 16 estudiantes llenos de vida, con futuro, y no solamente a ellos, sino a los que en estos momentos están luchando por su vida. Quisiera que no solamente Bello de Antioquia, sino el país entero, se uniera en oración”.

Carlos Mario, padre de uno de los sobrevivientes, manifestó el sentimiento colectivo: “Saber que ocurrió esta tragedia es triste, porque son jóvenes y realmente son jóvenes que todavía tienen su vida por delante, tienen un futuro saliendo con perspectivas tal vez de hacer una universidad”.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes, quienes trabajan para determinar las circunstancias que llevaron a que el bus cayera al abismo en esta nueva infraestructura vial.