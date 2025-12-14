CANAL RCN
Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 14 de diciembre de 2025

¡No paran las celebraciones tras el sorteo del Super Astro Luna de este 14 de diciembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
07:40 p. m.
Este domingo 14 de diciembre de 2025, el Super Astro Luna generó múltiples alegrías.

Todos los participantes conservaron el anhelo de obtener un premio extra y siguieron con mucha atención el movimiento de las balotas.

Fue así como hubo una gran cantidad de ganadores que podrán reclamar sus premios en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros. ¿Cuál fue el resultado exacto? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de diciembre de 2025

Como todos los domingos, las balotas comenzaron a moverse a las 8:30 de la noche.

De esa manera, apenas se detuvieron, la presentadora del Super Astro Luna indicó que el número favorecido fue XXXX.

Asimismo, apenas unos segundos después, tomó la última balota para informar que el signo zodiacal que acompañó la combinación numérica fue XXXX.

Este resultado fue avalado por un delegado de Coljuegos que, como ya es costumbre, monitorea todo el sorteo para asegurar la transparencia y evitar irregularidades.

Recuerde que usted puede seguir participando en el Super Astro Luna siempre y cuando sea mayor de edad y no tenga ningún problema con los juegos de azar.

¿Qué documentos se pueden utilizar para comprobar la mayoría de edad en el Super Astro Luna?

Los funcionarios de Su Red y SuperGiros siempre comprueban la mayoría de edad de los participantes en el Super Astro Luna.

Sin embargo, en caso de no tener la cédula de ciudadanía, es posible que se realice la verificación con:

  • La cédula de extranjería original.
  • El carné diplomático.
  • El pasaporte vigente.
  • El Permiso por Protección Temporal.

Recuerde que el Super Astro Luna volverá a tener actividad el lunes 15 de diciembre de 2025, pero que el sorteo no se emitirá a las 8:30 de la noche, sino que a las 10:50 p.m, como ya es habitual entre semana.

 

 

