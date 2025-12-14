La eventual caída del régimen en Venezuela podría tener efectos en otro país de la región

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la presión de Estados Unidos sobre Venezuela ha aumentado en niveles impensados.

Por un lado, el Departamento de Estado le puso precio a Nicolás Maduro. Ofrece 50 millones de dólares a cambio de información que dé con su captura. Sumado a ello, el despliegue militar ha tenido en alerta máxima a Venezuela.

La presión de EE. UU. sobre Venezuela

Los buques y aviones más poderosos de EE. UU. han impedido que supuestas narcolanchas atraviesen con éxito las aguas del Caribe y Pacífico.

Otro capítulo importante se dio el viernes 21 de noviembre, cuando Trump y Maduro hablaron por teléfono. Si bien el líder del régimen puso condiciones para abandonar el poder, el republicano no las aceptó.

The New York Times dio a conocer hace pocas horas que Marco Rubio, secretario de Estado, estaría pensando que el plan sobre Venezuela ayudaría a debilitar a Cuba, el que sería otro objetivo principal.

Cuba: ¿El deseo de Marco Rubio?

El medio de comunicación mencionó una situación ocurrida durante el primer mandato de Trump. Cuando hubo protestas en Venezuela, el presidente fue informado.

Sin embargo, el régimen de Maduro recibió apoyo de Cuba, por lo cual las protestas no llegaron a quitarlo del poder. En ese momento, Rubio era senador por Florida. Desde ese momento, estaría teniendo un sueño: dar la estocada en el país centroamericano.

Estando en el Gobierno Trump, Rubio estaría pensando que la presión sobre Venezuela tendría efectos en Cuba.

También se hizo referencia a una entrevista que le concedió a NPR en febrero de 2019, cuando mencionó que Cuba se vería debilitada en caso de que no estuviese el régimen de Venezuela.

Un funcionario, quien se mantuvo en el anonimato, le dijo a NYT que “todo gira en torno a Cuba: cualquier cosa que él pueda hacer para debilitar el régimen cubano”. La fuente aseguró haber tenido reuniones con Rubio durante la primera gestión de Trump.

“Para Rubio, ver desmoronarse el gobierno de Cuba sería uno de los sueños de su vida hecho realidad”, sostuvo el medio de comunicación.