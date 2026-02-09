Dragoneante del Inpec fue capturado tras ser sorprendido ingresando droga a cárcel de Ibagué

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, quedó bajo la lupa de las autoridades luego de ser descubierto, presuntamente, ingresando drogas al interior de una cárcel en Ibagué, Tolima.

El caso ocurrió en el complejo penitenciario Coiba, ubicado en el sector de Picaleña, cuando el dragoneante Julián David Gutiérrez Cruz se disponía a comenzar su jornada laboral.

Lo que inicialmente era un procedimiento rutinario de ingreso terminó en una captura en flagrancia y posteriormente en una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

¿Cómo descubrieron al funcionario intentando ingresar droga a la cárcel?

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto, cuando el dragoneante llegó al centro penitenciario para iniciar sus labores.

Como parte de los protocolos establecidos para el personal de custodia y vigilancia, el funcionario fue sometido a una requisa antes de ingresar al complejo.

Durante el procedimiento, un canino especializado en la detección de estupefacientes reaccionó ante la presencia de sustancias prohibidas que, al parecer, llevaba consigo el dragoneante.

El hallazgo provocó que las autoridades intensificaran la revisión y siguieran al funcionario dentro de las instalaciones.

¿Qué hizo el dragoneante después de ser descubierto con la droga?

Según la información conocida sobre el caso, Gutiérrez Cruz corrió hacia el alojamiento destinado al cuerpo de custodia y permaneció encerrado allí durante algunos minutos. Las autoridades ingresaron posteriormente al lugar para realizar una inspección.

Fue entonces cuando encontraron, en el techo del baño, dos paquetes que habrían sido ocultados allí: uno contenía marihuana y el otro cocaína.

Con estos elementos como evidencia, el funcionario fue capturado en flagrancia.

¿Qué delitos le imputaron al dragoneante del Inpec?

El caso pasó a manos de la Fiscalía, donde una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Tolima le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante la audiencia, él no aceptó el cargo. Sin embargo, un juez de control de garantías decidió imponerle al procesado una medida de aseguramiento en centro carcelario.