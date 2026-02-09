Restricción del uso de celulares en colegios de Bogotá: así será para cada grado
Con el borrador del acto administrativo, se conocieron detalles acerca de cómo funcionará la restricción.
Nicolás Martínez Sánchez
07:58 p. m.
La Secretaría de Educación de Bogotá publicó el borrador del acto administrativo con el que se regulará el uso de celulares y dispositivos en colegios, tanto públicos como privados.
“Las medidas previstas están orientadas a favorecer el aprendizaje, la alfabetización digital crítica y la atención, concentración y participación de los estudiantes en actividades académicas y el cumplimiento de objetivos pedagógicos”, indica el documento.
Excepciones a la medida: estas son
El borrador estará publicado hasta el viernes 4 de septiembre para recibir comentarios y opiniones. El propósito no es impedir que lleven los dispositivos, sino ayudar a que aprovechen los espacios educativos en vez de quedarse solo con las pantallas.
Antes de conocer las restricciones, el artículo 4 detalla las excepciones: las medidas no aplicarían para estudiantes que necesiten el celular como herramienta de apoyo para la comunicación (debe contemplarse la valoración pedagógica) y en los casos cuando está en medio la salud de los jóvenes (para llamar a su mamá, papá o acudientes cuando se sientan mal, por ejemplo).
Estará permitido el uso del teléfono móvil cuando se presente una situación de emergencia que ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la integridad de un miembro de la comunidad educativa y requiera comunicación inmediata.
A partir de grado octavo estaría permitido el uso de los dispositivos con fines pedagógicos y la respectiva supervisión del cuerpo docente. En todos los cursos se podrán usar cuando hay proyectos audiovisuales, por ejemplo.
¿Cómo será la regulación por cada curso?
Con respecto a los otros grados, esto menciona el borrador:
- Ciclo 1 y prejardín: No se utilizarán pantallas.
- Jardín: La exposición continua no debe superar los 10 minutos y en la jornada será máximo de 30 minutos.
- Transición: La exposición continua no debe superar los 15 minutos y la acumulación máxima es de 30 minutos.
- Educación básica primaria: La exposición máxima de una hora con pausas activas.
- Sexto y séptimo grado: La exposición máxima de dos horas con pausas activas.
- Octavo a grado once: No se establecen límites para la exposición a pantallas con fines pedagógicos, pero habrá supervisión.