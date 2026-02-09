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Restricción del uso de celulares en colegios de Bogotá: así será para cada grado

Con el borrador del acto administrativo, se conocieron detalles acerca de cómo funcionará la restricción.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 02 de 2026
07:58 p. m.
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La Secretaría de Educación de Bogotá publicó el borrador del acto administrativo con el que se regulará el uso de celulares y dispositivos en colegios, tanto públicos como privados.

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“Las medidas previstas están orientadas a favorecer el aprendizaje, la alfabetización digital crítica y la atención, concentración y participación de los estudiantes en actividades académicas y el cumplimiento de objetivos pedagógicos”, indica el documento.

Excepciones a la medida: estas son

El borrador estará publicado hasta el viernes 4 de septiembre para recibir comentarios y opiniones. El propósito no es impedir que lleven los dispositivos, sino ayudar a que aprovechen los espacios educativos en vez de quedarse solo con las pantallas.

Antes de conocer las restricciones, el artículo 4 detalla las excepciones: las medidas no aplicarían para estudiantes que necesiten el celular como herramienta de apoyo para la comunicación (debe contemplarse la valoración pedagógica) y en los casos cuando está en medio la salud de los jóvenes (para llamar a su mamá, papá o acudientes cuando se sientan mal, por ejemplo).

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Estará permitido el uso del teléfono móvil cuando se presente una situación de emergencia que ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la integridad de un miembro de la comunidad educativa y requiera comunicación inmediata.

A partir de grado octavo estaría permitido el uso de los dispositivos con fines pedagógicos y la respectiva supervisión del cuerpo docente. En todos los cursos se podrán usar cuando hay proyectos audiovisuales, por ejemplo.

¿Cómo será la regulación por cada curso?

Con respecto a los otros grados, esto menciona el borrador:

  • Ciclo 1 y prejardín: No se utilizarán pantallas.
  • Jardín: La exposición continua no debe superar los 10 minutos y en la jornada será máximo de 30 minutos.
  • Transición: La exposición continua no debe superar los 15 minutos y la acumulación máxima es de 30 minutos.
  • Educación básica primaria: La exposición máxima de una hora con pausas activas.
  • Sexto y séptimo grado: La exposición máxima de dos horas con pausas activas.
  • Octavo a grado once: No se establecen límites para la exposición a pantallas con fines pedagógicos, pero habrá supervisión.
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