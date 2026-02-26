Fiscalía realizará inspecciones y allanamientos en 8 IPS por la muerte de Kevin Acosta

Tras la muerte del pequeño Kevin Acosta el pasado viernes, 13 de febrero (2026), por la no entrega de sus medicamentos en la Nueva EPS, la Fiscalía General de la Nación anunció que realizará una serie de inspecciones y allanamientos en las ocho Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en las que fue atendido para tratar su diagnóstico de hemofilia.

Se trata de las primeras acciones tomadas por la Fiscalía en la indagación sobre su muerte, mientras esperaba a que la intervenida Entidad Prestadora de Salud entregara los medicamentos para seguir con su tratamiento.

Lo que busca el ente investigador con los allanamientos e inspecciones es determinar qué tipo de atención brindaron las IPS al pequeño Kevin en ciudades como Neiva, Cali, Pitalito, Medellín, Bucaramanga, Palestina, Bogotá y Popayán.

Efectivos de la Fiscalía que iniciarán con los procedimientos en las próximas horas (26/02/2026) van tras la pista de presuntas irregularidades y tienen como tarea principal establecer si entregaron o no los medicamentos para tratar su diagnóstico de hemofilia.

Kevin Acosta: el niño que puso sobre la mesa la situación actual del sistema de salud

Tras la muerte del pequeño Kevin Acosta, el presidente Gustavo Petro prometió que el caso se estudiaría a fondo e informó que el menor no recibía sus medicamentos desde el pasado 12 de diciembre. Sin embargo, fue blanco de críticas al señalar a su familia de no haber tomado las medidas de precaución suficientes para evitar la muerte del menor:

“El esfuerzo está en prevenir, ¿quiénes son las instituciones que deben prevenir?, pues en primer lugar obviamente la familia, si se educa más pues se está en mejores condiciones de prevenir. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención”.

Sus declaraciones no cayeron bien ni en la familia de Kevin, que insiste en que “la EPS se encargó de” matarlo, “como está haciendo con mucha gente”, ni entre los pacientes con diagnóstico de hemofilia, que las consideraron prejuiciosas.

Noticias RCN conoció que Eithan Barrera, diagnosticado con hemofilia, llevaba dos meses sin recibir sus medicamentos cuando murió su primo Kevin, pero el eco de la denuncia, finalmente, obligó a la Nueva EPS a garantizar su tratamiento, al menos durante los próximos 28 días, que es el periodo que debe pasar entre cada aplicación.