Garantías, emergencia económica y los recursos: las dudas de los candidatos al Congreso

En medio de la recta final hacia las elecciones legislativas del 8 de marzo, cuatro candidatos al Congreso expresaron sus preocupaciones sobre las condiciones de competencia electoral y los recientes decretos de emergencia económica emitidos por el Gobierno.

Carlos Cuartas, candidato número nueve de Salvación Nacional, advirtió que la emergencia económica no puede ser algo para tapar problemas de un Gobierno y cuestionó el impacto de las nuevas medidas sobre el sector empresarial: “En Colombia, lo que pasa es que hay que revisar todo el marco tributario porque estamos asustando al tejido productivo”.

Posibles impactos tras decreto de emergencia

Nancy Vergara fue enfática al señalar que el Gobierno necesitaba recursos y que esta emergencia obedece a las campañas electorales. También cuestionó por qué no se utilizó esta herramienta para atender la crisis de salud.

El ingeniero Luis Quiroga se refirió específicamente al sector minero energético, afectado con un 1.6% de impuesto al patrimonio: “El Estado tiene que pensar en ser productivo y en articular proyectos productivos mixtos entre el mismo Estado y los gremios y el sector empresarial”.

¿Hay garantías electorales?

Diana Rodríguez, candidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca del Centro Democrático, denunció que el Gobierno retiró recursos para desarrollar la vía Loboguerrero - Mulaló. “2.8 billones de pesos, 1.800 familias que se quedaron sin empleo a causa de esta situación”, afirmó.

Los candidatos también expresaron preocupación por las garantías de seguridad electoral. Rodríguez recordó el caso del senador Miguel Uribe y afirmó que están solos haciendo esta campaña y exponiendo sus vidas. Cuartas denunció que su partido ha sido vandalizado y que el candidato de Salvación Nacional en Arauca no ha podido hacer campaña.

Vergara alertó sobre el riesgo en el conteo de votos: “¿Quién nos va a cuidar los votos? Los funcionarios públicos y los maestros que están de ese lado”. El ingeniero Quiroga pidió desarmar a la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad, mientras que Cuartas discrepó: “Hay que desarmarles a los bandidos para que el ciudadano pueda andar tranquilo”.

Los cuatro candidatos coincidieron en que existe un desequilibrio en la competencia electoral debido al uso de recursos públicos con fines políticos durante la campaña, particularmente a través de medidas como la reducción del precio de la gasolina y el incremento del salario mínimo en plena época electoral.