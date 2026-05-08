Gobierno entrante ofrecerá acompañamiento a la empresa del primer hombre atacado con ácido en Colombia

Sergio Mogollón, el primer hombre en ser atacado con ácido en Colombia, encontró en sus ganas de emprender una salida al dolor físico y emocional que enfrenta desde 2011, cuando un delincuente, en el barrio Castilla, quemó el 97% de su rostro, a escasas cuadras de un CAI.

Junto a su pareja y un equipo médico ha trabajado los últimos años en reconstruir su vida y la apariencia que solía tener. El camino, sin embargo, ha estado lleno de dificultades que a puertas del cambio de Gobierno lo obligaron a pedir ayuda en redes sociales:

“Fui el primer hombre atacado con ácido. En el camino de ser empresario muchas puertas se me han cerrado. Comparto este mensaje, esperando que llegue a nuestro presidente electo, Abelardo de la Espriella. Me gustaría tener una oportunidad que nos permita crecer, que nos permita seguir haciendo empresa”.

El Gobierno electo respondió al llamado de Sergio Mogollón, a través del Ministerio de Industria y Comercio:

El llamado de Sergio llegó a oídos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien dio indicaciones a su ministro de Industria y Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, de contactar y ayudar al joven bogotano.

Tras revisar los números de su empresa, decidieron incorporarlo al programa ‘Ruta Milagro’, para acompañarlo en el proceso de “fortalecer su negocio y ampliar sus oportunidades de crecimiento”.

El ministro designado de Industria y Comercio le informó a Sergio, en medio de una videollamada, que su empresa recibirá financiación a través del redescuento de facturas y será impulsada con un conjunto de instrumentos, entre ellos un crédito de capital de trabajo.

La Ruta Milagro y su rol en el gobierno entrante:

De acuerdo con la oficina de prensa del presidente electo, “la Ruta Milagro seguirá recorriendo Colombia” a partir del siete de agosto, “para respaldar a emprendedores y pequeños empresarios que, con esfuerzo y perseverancia, generan empleo y construyen país”.

En palabras del ministro Gómez Amín, es un mensaje “a los emprendedores de nuestro país” de que tendrán “presidente, ministro y Gobierno” con el que “van a contar incondicionalmente”.