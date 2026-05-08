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Gobierno entrante ofrecerá acompañamiento a la empresa del primer hombre atacado con ácido en Colombia

En 2011, Sergio Mogollón sufrió quemaduras en el 97% de su rostro, luego de que un sujeto le arrojara ácido a escasas cuadras de un CAI de la Policía, en Bogotá.

Foto: X
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Noticias RCN

agosto 05 de 2026
12:55 p. m.
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Sergio Mogollón, el primer hombre en ser atacado con ácido en Colombia, encontró en sus ganas de emprender una salida al dolor físico y emocional que enfrenta desde 2011, cuando un delincuente, en el barrio Castilla, quemó el 97% de su rostro, a escasas cuadras de un CAI.

Junto a su pareja y un equipo médico ha trabajado los últimos años en reconstruir su vida y la apariencia que solía tener. El camino, sin embargo, ha estado lleno de dificultades que a puertas del cambio de Gobierno lo obligaron a pedir ayuda en redes sociales:

“Fui el primer hombre atacado con ácido. En el camino de ser empresario muchas puertas se me han cerrado. Comparto este mensaje, esperando que llegue a nuestro presidente electo, Abelardo de la Espriella. Me gustaría tener una oportunidad que nos permita crecer, que nos permita seguir haciendo empresa”.

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El Gobierno electo respondió al llamado de Sergio Mogollón, a través del Ministerio de Industria y Comercio:

El llamado de Sergio llegó a oídos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien dio indicaciones a su ministro de Industria y Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, de contactar y ayudar al joven bogotano.

Tras revisar los números de su empresa, decidieron incorporarlo al programa ‘Ruta Milagro’, para acompañarlo en el proceso de “fortalecer su negocio y ampliar sus oportunidades de crecimiento”.

El ministro designado de Industria y Comercio le informó a Sergio, en medio de una videollamada, que su empresa recibirá financiación a través del redescuento de facturas y será impulsada con un conjunto de instrumentos, entre ellos un crédito de capital de trabajo.

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La Ruta Milagro y su rol en el gobierno entrante:

De acuerdo con la oficina de prensa del presidente electo, “la Ruta Milagro seguirá recorriendo Colombia” a partir del siete de agosto, “para respaldar a emprendedores y pequeños empresarios que, con esfuerzo y perseverancia, generan empleo y construyen país”.

En palabras del ministro Gómez Amín, es un mensaje “a los emprendedores de nuestro país” de que tendrán “presidente, ministro y Gobierno” con el que “van a contar incondicionalmente”.

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