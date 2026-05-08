Gobierno electo denuncia presuntos hechos de corrupción e irregularidades por más de 370.000 millones

Entre el primero y el tres de agosto de 2026, el director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción y director designado para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, presentó una serie de denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, por presunta corrupción e irregularidades administrativas que le habrían costado al país 370.000 millones de pesos.

En un comunicado de la oficina de prensa de De la Espriella, se advierte que, “a pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo” va a seguir “entregando a los organismos competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías, para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”.

Hallazgos realizados por el Gobierno entrante:

Entre las denuncias realizadas por España ante el ente acusador y los organismos de control, se advierte una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por 24.800 millones que habría sido adjudicada, pese a estar suspendido el proceso, y presuntas presiones políticas en un contrato de 23.000 millones de CENIT, de Ecopetrol.

Y, en las Fuerzas Armadas, fueron denunciados presuntos sobrecostos del 85%, que representan un detrimento patrimonial de más de 20.700 millones; la instalación incompleta o con fallas críticas de equipos, y el contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones de CODALTEC y el Ministerio de Defensa.

MinDefensa dijo que el sistema antidrones que necesita el país es una consigna para el próximo Gobierno:

Precisamente sobre la adquisición de un sistema antidrones, el ministro de defensa, Pedro Sánchez, indicó en diálogo con Mañana Express de Noticias RCN que es una “consigna” que deja al gobierno entrante, que tendría que gestionar los recursos para su adquisición:

“Lanzamos una estrategia: el escudo nacional antidrones. Viajamos a Asia, Europa y Estados Unidos mirando las tecnologías de 119 empresas, pero el comité técnico nos dijo que no había algo que inhibiera el 100% de los ataques (…) al no encontrar la capacidad requerida, no había qué comprar con los 0,8 billones que anunciamos inicialmente”.