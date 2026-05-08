¡Ha temblado masivamente en Colombia hoy 5 de agosto de 2026! Esto se reportó

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en el país desde las 12:29 de la madrugada de este 5 de agosto.

¿Cuáles han sido las magnitudes? ¿Dónde se registró el más reciente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 5 de agosto de 2026

12:27 p.m.

Epicentro: Curumaní, Cesar.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Curumaní (Cesar), a 15 de Chiriguaná (Cesar) y a 18 de Chimichagua (Cesar).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 5 de agosto de 2026

12:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

1:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

3:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

3:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

4:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

7:11 a.m.

Epicentro: Puente Nacional, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Puente Nacional (Santander), a 10 de Moniquirá (Boyacá) y a 12 de Santa Sofía (Boyacá).

7:56 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 15 de Dabeiba (Antioquia) y a 17 de Frontino (Antioquia).

8:27 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Saravena (Arauca), a 28 de Cubará (Boyacá) y a 39 de Fortul (Arauca).

10:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).