"Las cárceles no son hoteles": Gobierno entregó equipos de alta seguridad para cárcel en Girón, Santander

Este 3 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial en X confirmó que entregó equipos de última tecnología al pabellón de alta seguridad de una cárcel en Girón, Santander

Entregan equipos de seguridad en cárcel de Girón, Santander

Se trata de cámaras corporales y de inspección, detectores de metales, drones, chalecos balísticos y otros elementos especializados entregados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el Ministerio de Justicia, para reforzar la vigilancia, las requisas y el control de la cárcel de Palogordo.

Para el mandatario, de ahora en adelante, “el que la hace, la paga”. Por eso, la entrega de las herramientas hace parte de una estrategia que busca recuperar el control dentro de los centros de reclusión exigiendo el respeto por las autoridades.

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De la Espriella envió un contundente mensaje para quienes delinquen en el país, asegurando que las cárceles, en su Gobierno, dejarán de ser hoteles y centros de operación de delitos.

Es necesario mencionar que en varias regiones del país la extorsión sigue siendo uno de los flagelos que más genera inseguridad en los ciudadanos y en su mayoría, están siendo realizadas a través de llamadas al interior de los penitenciarios.

Contundente mensaje del presidente: las cárceles ya no son hoteles

“En Colombia se acabó la contemplación con el crimen y volvió a regir, sin titubeos, el imperio de la ley. A los criminales y narcoterroristas les notifico con absoluta firmeza: las cárceles dejaron de ser hoteles y centros de operación del delito. Quien sea condenado tendrá que cumplir su pena con rigor, bajo el control del Estado y sin privilegios”, aseguró De la Espriella en la red social.

Finalmente, indicó que dejó establecida una orden para que las autoridades sigan desarrollando operativos para la incautación de armas y demás elementos.

“Nuestras autoridades continúan incautando armas, material de guerra y elementos ilegales en operativos contundentes, mientras avanzamos sin tregua en el traslado de delincuentes de alta peligrosidad a centros penitenciarios de máxima seguridad”.