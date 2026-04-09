Giro de Rigo en Cali: esta es la fecha y las ayudas anunciadas para damnificados

El Giro de Rigo llegará a Cali el próximo 1 de noviembre, con cerca de 10.000 ciclistas y miles de acompañantes. El evento, anunciado por Rigoberto Urán, también estará acompañado de donaciones para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La jornada deportiva busca darle un impulso al turismo y la economía de la capital del Valle del Cauca, mientras empresas privadas se sumaron con ayudas humanitarias y materiales destinados a municipios afectados por la emergencia.

¿Cuándo será el Giro de Rigo en Cali?

La edición del Giro de Rigo en Cali se realizará el domingo 1 de noviembre. La llegada del evento representa una apuesta por reactivar sectores como el turismo, la gastronomía, los hoteles y el comercio.

La Alcaldía de Cali calcula que alrededor de 40.000 personas podrían llegar a la ciudad entre participantes y acompañantes. De acuerdo con la información entregada durante el anuncio, serían aproximadamente 10.000 ciclistas los que tomarían parte en la jornada.

Urán habló incluso de una expectativa mayor y señaló que hay 11.000 personas inscritas. Según sus cálculos, el movimiento económico que generaría el evento podría alcanzar unos 30 millones de dólares.

“Cali en este momento necesita reactivación y turismo”, manifestó el ciclista y empresario al referirse a la importancia de realizar el evento en la ciudad.

¿Qué ayudas entregarán a los damnificados del terremoto?

La llegada del Giro de Rigo también está relacionada con una iniciativa de apoyo a las comunidades que todavía afrontan las consecuencias del terremoto del 10 de agosto.

Los aportes anunciados reúnen donaciones de empresas como Cementos San Marcos, Tiendas Ara, Postobón, Colombina y Banco de Occidente, entre otras.

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En total, la ayuda contempla 90 toneladas de cemento, 70 toneladas de adobe, 1.200 mercados, 10 toneladas de hidratación y más de 15.000 unidades de alimentos.

Los recursos y productos serán distribuidos en Cali, Yotoco, Vijes, Calima, Dagua y Yumbo, municipios incluidos en la ruta de atención a las poblaciones afectadas.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder explicó que parte de los materiales será incorporada al banco de materiales que prepara la administración distrital. La prioridad estará en viviendas rurales y hogares que requieran reparaciones menores.

El mandatario también señaló que la ciudad todavía necesitará asistencia humanitaria durante las próximas semanas y calculó que se requieren unas 20 toneladas de ayudas cada semana para continuar atendiendo a las familias que reciben mercados.

¿Qué impacto tendrá el Giro de Rigo en Cali?

Además de la competencia ciclística, la Alcaldía espera que la llegada de miles de visitantes contribuya a mover la economía local. Hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios serán algunos de los sectores que podrían recibir el impacto de la jornada.

El evento también plantea un reto logístico. La administración distrital deberá revisar las vías por las que pasará el recorrido, incluida la subida al mar, para garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas.

Así, el Giro de Rigo en Cali tendrá un componente deportivo, pero también una apuesta por la recuperación de una zona que todavía enfrenta las consecuencias del terremoto. La expectativa está puesta tanto en la llegada de los ciclistas como en el movimiento económico y las ayudas que acompañarán la jornada.