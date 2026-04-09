Exclusivo | Fotos inéditas de los últimos minutos con vida Gustavo Aponte: así lo atacó el sicario

Noticias RCN conoció en exclusiva las fotografías inéditas de la Fiscalía que dejan en evidencia los últimos momentos con vida del empresario Gustavo Aponte, quien fue asesinado al salir de un gimnasio del norte de Bogotá.

Las imágenes, que hacen parte del expediente judicial contra alias Bam Bam, muestran una secuencia detallada de los últimos movimientos del empresario, dueño de Arroz Sonora, y el momento exacto del ataque por parte de alias Moncayo, quien le disparó por la espalda.

Este material fotográfico constituye evidencia clave en la orden de captura vigente contra alias Moncayo, quien permanece prófugo de la justicia.

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Reconstruyen los últimos minutos con vida de Gustavo Aponte

Las autoridades reconstruyeron el minuto a minuto de los últimos movimientos del empresario arrocero antes de su asesinato.

Las fotografías capturan tres momentos específicos:

En la primera imagen se observa a Gustavo Aponte realizando su rutina de ejercicios dentro del gimnasio

La segunda fotografía muestra al empresario saliendo de las instalaciones del gimnasio acompañado por su escolta asignado.

La tercera y más reveladora imagen registra el momento exacto en el que alias Moncayo, identificado como el sicario, acciona el arma de fuego contra la víctima.

Alias Bam Bam planeó los detalles del asesinato de Gustavo Aponte

La audiencia de imputación de cargos contra alias Bam Bam, programada para las 9:00 de la mañana, marca un nuevo capítulo en la investigación.

‘Bam Bam’ es señalado como una pieza fundamental en la estructura criminal que planeó y ejecutó el atentado, específicamente por haber creado el grupo de mensajería instantánea denominado ‘Los Gladiadores’ y por haber coordinado las instrucciones para el seguimiento de la víctima.

Según el expediente de la Fiscalía, un testigo clave reveló detalles sobre las actividades de los miembros de la banda el día del asesinato. El testimonio señala:

Yo lo llamé como a las 10:00 u 11:00 de la mañana y él me dijo que estaba en Chapinero, en la calle 85, trabajando. Estaba haciendo un servicio a una persona que conozco como el Cucho.

La fuente humana también indicó que algunos integrantes de la organización "estaban amanecidos porque se habían fiestado la noche anterior con Víctor, Mariana y Dana Mora, alias Tatán", quien es identificado como el segundo al mando de la organización criminal liderada por El Cucho.

El testimonio incluye información sobre antecedentes de la banda. Según la fuente, "para principios del mes de diciembre de 2025, la Policía de la estación de Usaquén capturó a El Cucho con un fusil".

El testigo relató que "El Cucho ese día estaba como loco y sacó el fusil e hizo unos disparos al aire y después se fue en un carro con un muchacho que le dicen Peludo y es venezolano".

Las autoridades trabajan en la dar con la ubicación y captura de los responsables del crimen, mientras avanzan los procesos judiciales contra los miembros ya identificados de esta estructura criminal.