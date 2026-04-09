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Detalles de la operación en la que cayó alias ‘Naín’: delincuente por el que ofrecían $1.000 millones

Conozca los detalles de la caída de alias 'Naín', uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
08:12 a. m.
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Una operación de la Fuerza Pública, desplegada durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, terminó con la muerte de alias ‘Naín’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura anteriormente conocida como ‘Los Pachenca’.

El operativo se desarrolló en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla. Hasta un inmueble de la zona llegaron unidades del Comando de Operaciones Especiales y Terrorismo, que adelantaron el procedimiento para ubicar al señalado integrante de esta organización criminal.

Dieron de baja a alias Naín y a su pareja 'La Bebecita' en un operativo en su casa, en La Guajira
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Alias ‘Naín’ tenía 26 años y era considerado un objetivo prioritario de las autoridades. De hecho, el Gobierno Nacional había ofrecido una recompensa de $1.000 millones por información que permitiera establecer su paradero y facilitar su ubicación.

Una operación con apoyo de Estados Unidos

La ofensiva para localizar al cabecilla comenzó a finales de agosto y reunió las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En las labores participaron unidades de la Dijín, además de tecnología y capacidades de inteligencia proporcionadas con apoyo de Estados Unidos.

Tras varios días de seguimiento y recolección de información, las autoridades lograron establecer el punto en el que se encontraba alias ‘Naín’. La intervención se produjo durante la madrugada de este viernes en el inmueble ubicado en Los Olivos.

En medio del operativo murieron cuatro personas. Entre ellas estaba alias ‘Naín’, así como su esposa, Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebecita’. También murieron dos hombres que, de acuerdo con la información entregada sobre el procedimiento, cumplían funciones como escoltas del cabecilla.

Un golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

La muerte de alias ‘Naín’ representa un importante golpe contra las ACSN, organización que anteriormente era conocida como ‘Los Pachenca’ y que ha sido señalada por las autoridades por su actividad criminal en la región.

¿Qué medidas se han tomado para capturar a ‘Nain’, cabecilla que apareció en una caravana?
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El cabecilla se había convertido además en una figura de interés para el Gobierno Nacional debido a los constantes desafíos que, según las autoridades, había lanzado contra la institucionalidad.

Ahora, la operación que permitió localizarlo termina con la muerte de uno de los principales líderes de esta estructura y de tres personas que se encontraban con él al momento de la intervención.

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