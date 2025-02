¿Hasta cuándo el Gobierno seguirá sin pagar mientras la crisis en salud empeora?

La crisis del sistema de salud en Colombia sigue escalando mientras el Ministerio de Salud incumple con los giros de recursos ordenados por la Corte Constitucional.

El dinero correspondiente a los Presupuestos Máximos de 2022 ya debería haberse desembolsado, pero hasta el momento, el ministro de Salud no ha dado respuesta.

A pesar de que existen tres autos judiciales que exigen cumplir con estos pagos, el gobierno ha optado por el silencio, afectando directamente a miles de pacientes que dependen de medicamentos y tratamientos que no están siendo entregados.

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, el analista Julio explicó que el deterioro del sistema de salud no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la visión ideológica del gobierno actual:

Este gobierno nunca ha creído en el sistema de salud actual. Desde la campaña electoral, ha demonizado a las EPS y ha tratado de imponer su modelo. Al no girar los recursos, está dejando morir el sistema.

Según Julio, el gobierno está incumpliendo su obligación de garantizar la financiación del sistema, a pesar de que la Corte ha sido clara en sus fallos. El Ministerio ha respondido con explicaciones que el alto tribunal ha rechazado por no abordar el problema de fondo.

La analista Juana Afanador agregó que el gobierno ha priorizado la política sobre la atención de los pacientes, dejando de lado soluciones inmediatas:

Hace casi un mes la Corte ordenó crear mesas de trabajo con las EPS para auditar sus cuentas y garantizar la entrega de los recursos. ¿Dónde están esas mesas? No se han convocado.

El problema no es nuevo. El reajuste de los pagos debía hacerse desde 2021, pero el gobierno ha dejado que las deudas se acumulen, agravando la crisis. Afanador también criticó la pasividad del ministro de Salud ante la situación:

Uno de los puntos más polémicos del debate fue la sospecha de que el gobierno está permitiendo que el sistema de salud colapse para justificar la aprobación de su reforma.

Carolina Villegas, analista invitada, advirtió que las EPS enfrentan un déficit de 3.1 billones de pesos:

Hoy las EPS gastan 109 pesos por cada 100 que reciben del gobierno. Ya no pueden sostenerse. El gobierno no les gira los recursos, y los pacientes son los que pagan las consecuencias.

Según Villegas, la estrategia del gobierno parece clara: asfixiar financieramente a las EPS para provocar un estallido social y luego presentar su reforma como la única solución.

Si el gobierno está dejando colapsar el sistema para imponer su modelo, estamos ante una irresponsabilidad criminal. Esto no es un juego político, estamos hablando de vidas humanas.

El debate también abordó la sostenibilidad del sistema. Mientras algunos sectores critican que las EPS han hecho negocio con la salud, otros advierten que sin estabilidad financiera no es posible garantizar la atención a los pacientes.

Julio explicó que la crisis se debe a la falta de recursos estatales:

Si el gobierno paga 100 pesos por un servicio que cuesta 105, es evidente que el sistema colapsa. No es que las EPS no quieran atender a los pacientes, es que no tienen cómo hacerlo.